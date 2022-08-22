Свердловские власти предложили поправки в ФЗ об объектах культурного наследия

В понедельник, 22 августа, прошло заседание Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль". Фото: департамент информполитики Свердловской области

В понедельник, 22 августа, прошло заседание Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль". Глава Среднего Урала выступил с предложением доработать федеральный закон об объектах культурного наследия, чтобы ускорить и сделать дешевле капремонт жилых зданий-памятников.

Свердловская область заинтересована в поправках, так как в регионе уделяется большое внимание сохранению исторического наследия. В частности в Ирбите в ближайшие 3 года должны быть отреставрированы 15 домов-памятников архитектуры. Всего же по региону в программу капремонта многоквартирников включены 122 исторических здания.

Председатель объединения "Депутатская вертикаль", депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников заявил, что из-за противоречий в законодательстве жильцам ремонтируемых исторических зданий приходится жить в полуаварийных домах.

"Только документация на проведение работ рассматривается в течение 3 лет, стройка и ремонт в 12 раз дороже чем обычные. За это время нарушаются жилищные права граждан, а дома просто разрушаются. Мы за то, чтобы объекты благодаря более быстрым и четким процедурам лучше сохранялись, чтобы люди смогли жить в человеческих условиях", — передает слова Павла Крашенинникова департамент информполитики Свердловской области.

Региональные власти предлагают заменять лифтовое оборудование и проводить ремонт инженерных сетей в зданиях-памятниках по упрощенной схеме, если их расположение не будет изменено. Кроме того, органы местного самоуправления должны будут выделять средства на противоаварийные работы в исторических жилых домах, если они не включены в региональные программы капремонта. Также планируется упростить процедуру исключения утраченных зданий из реестра объектов культурного наследия и установки зоны охраны.

"В ходе реализации программы капремонта мы столкнулись с трудностями, связанными с проведением работ в многоквартирных домах, отнесенных к объектам культурного наследия. К ремонту таких домов предъявляются особые требования, что приводит к существенному увеличению объемов, сроков и стоимости работ. Люди вынуждены годами жить в некомфортных условиях и ждать ремонта", — заявил губернатор.