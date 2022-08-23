Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области отчиталось о темпах социальной догазификации

К концу года к газораспределительным сетям планируют подключить еще 27 тысяч домов. Фото: Павел Ворожцов

Более 45 тысяч заявок на участие в президентской программе социальной газификации подали жители Свердловской области. По 27 тысячам из них уже заключены договоры, еще порядка 3 тысяч договоров направлены от газораспределительных организаций на подписание клиентам, рассказал на пресс-конференции министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай СМИРНОВ.

"С начала действия президентской программы газ уже проведен к границам земельного участка около 7 200 домохозяйств, порядка 2 900 из них уже подключены", – добавил он.

В настоящий момент в регионе остается еще около 80 тысяч домовладений, которые имеют право воспользоваться программой. Для контроля за темпами подключения газа жителям региона губернатор Свердловской области поручил разработать интерактивную карту, которая показывает, на каких территориях и какими темпами идет газификация.

Ранее отмечалось, что в результате действия президентской программы к 2030 году доступ к сетевому природному газу на Среднем Урале будут иметь 90% жилых домов. Речь идет о дополнительной газификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 метров. Трубу до участка прокладывают бесплатно при условии, что земельный участок находится в собственности, а жилое строение на нем введено в эксплуатацию.

Кроме того, в рамках президентской программы власти региона компенсируют из бюджета затраты на прокладку труб по участку в размере до 70 тысяч рублей. На льготное подключение к газу могут претендовать малоимущие семьи, пенсионеры, а также медицинские и педагогические работники сельской местности.