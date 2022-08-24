Михаил Мишустин утвердил новую федеральную программу расселения аварийного жилья

На реализацию программы в 2022 и 2023 годах в субъекты РФ направят 45 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления об утверждении новой программы расселения аварийных домов, которая коснется зданий, признанных непригодными для проживания в период с 2017 по 2022 годы. На реализацию программы в 2022 и 2023 годах в субъекты РФ направят 45 млрд рублей.

На эти деньги удастся расселить порядка 50 тыс. человек с 1 млн квадратных метров жилья. Софинансирование расходов из федеральной казны составит в среднем 60%, доля будет определяться в зависимости от бюджетной обеспеченности регионов.

В этом году до 1 мая задачи по расселению аварийного жилья в полном объеме выполнили девять регионов: Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Магаданская, Сахалинская и Саратовская области, Севастополь и Санкт-Петербург. Между этими регионами в 2022 году будут поделены 22,5 млрд рублей.

В декабре текущего года правительство утвердит постоянные правила, согласно которым с 2023 года к реализации новой программы присоединятся регионы, завершившие текущие задачи программы по расселению жителей аварийных домов до конца 2022 года.

"Важно комплексно развивать территории, где возводятся новые дома, чтобы они становились частью современных городских кварталов, в которых максимально учтены все потребности жителей", — передает слова премьер-министра пресс-служба кабмина.