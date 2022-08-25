Средний Урал получит больше 100 миллионов рублей на закупку контейнеров для мусора

В Свердловской области на федеральную субсидию смогут приобрести около пяти тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора. Фото: Галина Соловьева

101,1 миллиона рублей получит Свердловская область из федерального центра на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора. Распоряжение о выделении средств в рамках национального проекта "Экология" подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

На условиях софинансирования в регионе планируют приобрести около пяти тысяч контейнеров для твердых коммунальных отходов. Емкости предназначены для утилизации стекла, бумаги, металла и пластика. В дальнейшем такой мусор будет направляться на вторичную переработку, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На сегодня в регионе разработана и действует собственная схема обращения с отходами, порядок их накопления, сортировка и переработка. Данный показатель стал одним из основных критериев отбора Свердловской области для выделения федеральной субсидии.

По нацпроекту "Экология" к 2030 году в РФ планируют в 2 раза уменьшить количество мусора, который направляют на захоронение. Для выполнения этой задачи на Среднем Урале намерены создать 1,4 тысячи мощностей в год по сортировке отходов. В ближайшее время в регионе предстоит ликвидировать все стихийные свалки, научить жителей сортировать мусор, а коммунальным службам — бесперебойно вывозить и утилизировать его.

Сейчас в Свердловской области оборудовано всего 33 371 контейнерная площадка, на которых установлены около 68 тысяч емкостей. На 5 750 площадках мусор собирается раздельно. Для этого в 2021 году на федеральные деньги были закуплены 4 150 контейнеров. 47 свердловских муниципалитетов включились в процесс раздельного сбора отходов.

Также ранее губернатор Свердловской области заявлял о создании в регионе экодомов — современных пунктов приема вторичного сырья.

"В этом году мы запустим в Свердловской области новый проект по сортировке мусора — экодома. Это будут не просто современные пункты приема вторсырья, куда можно принести до 10 видов отходов. Это будет образовательная площадка, где обучат правильной сортировке мусора. Там выступят эксперты, пройдут экологические мастер-классы и акции. Первые такие дома откроются в Нижнем Тагиле, а затем — и по всей области", — сообщал глава региона.