Два свердловских муниципалитета получат больше 30 миллионов рублей на подготовку к зиме

Средства на подготовку к отопительному сезону для Обуховского сельского поселения и Карпинска выделяют из резервного фонда Свердловской области. Фото: Александр Зайцев

Обуховское сельское поселение и Карпинск получат почти 33 миллиона рублей на завершение подготовки к отопительному сезону. Распоряжение о выделении средств из регионального резервного фонда подписал губернатор Свердловской области.

1,9 миллиона рублей направят в Обуховское сельское поселение. На эти деньги там смогут приобрести новые дымовые трубы, которые нужно заменить в газовой котельной. Остальные средства — больше 30 млн рублей — достанутся Карпинску. В городе предстоит закончить ремонт и техперевооружение в котельной на газу, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Модернизация тепловых систем, закупка и установка нового оборудования обоим муниципалитетам позволит подготовиться к отопительному сезону 2022–2023 гг. на высоком организационном уровне и пройти его без аварий", — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Подготовка к предстоящему отопительному сезону на Среднем Урале начинается в мае. В территориях подводят итоги и с учетом возникших за прошлую зиму проблем составляют планы по проверке коммунальных и электрических сетей, котельных, теплоснабжающих организаций. Все подготовительные работы перед запуском тепла в области должны быть завершены к 15 сентября.

В Екатеринбурге подавать отопление на объекты готовятся в середине первого месяца осени.