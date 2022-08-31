В Красноуфимском районе запустили сразу несколько крупных проектов

Благоустройство общественной территории в Криулино: строители готовят игровые площадки и зоны отдыха. Фото: Алексей Кунилов

В 2022 году район сумел «зайти» сразу в несколько областных программ и при поддержке регионального правительства запустил крупные инфраструктурные и социальные проекты. Ранее это было сложно – из-за дефицита муниципального бюджета. Основные проекты – дороги, мосты, школы, скверы – инспектировала корреспондент «ОГ» Юлия БАБУШКИНА.

В Красноуфимском районе – 67 населенных пунктов, и все они – сельские. Каждому нужно внимание, но из-за недостатка средств местным властям приходилось выбирать: либо дороги, либо образовательные учреждения, либо благоустройство. В этом году ситуация изменилась, сообщил «ОГ» глава района Олег Ряписов: муниципалитет прошел отбор сразу в несколько областных программ, и благодаря этому масштаб работ значительно расширился.

Большегрузы, тротуары и мост

Самый крупный дорожно-транспортный проект в районе – реконструкция моста и подъездных путей к нему у деревни Усть-Бугалыш. Он ведет в отдаленные поселки – Саргая и Дегтярка.

– Старый мост был непригоден для проезда, во время паводков размывался дождями, жители поселков неделями оставались отрезанными от «большой земли». Сейчас эта проблема решена. Стоимость реконструкции – 141 млн рублей, это средства областного бюджета. До конца года строительство планируется завершить, – рассказал мэр.

70 млн рублей в этом году вложено в ремонт дорог – это на 11 млн больше, чем в прошлом. Работы идут в Натальинске, Приданниково, Сарсах, Татарской Еманзельге и других населенных пунктах. В деревне Большая Тавра до конца октября планируется отремонтировать дорогу по улице Советской. Эта дорога – большая головная боль для местных жителей. Во-первых, она транзитная – по ней через деревню идут большегрузы в Башкортостан. Во-вторых, только половина трассы находится в муниципальной собственности, а другая половина – в региональной, что усложняет ее обслуживание.

– Дорога узкая: чтобы ее перейти, нужно стоять и ждать пока транспорт пройдет, – пожаловалась «ОГ» жительница деревни Любовь Нураева. – Ребятишек погулять не можем выпустить – участок-то опасный! Асфальт на дороге не держится – одни ямы, аварий много было, люди погибали, скотина. Из-за большегрузов в домах стены и потолки трескаются, мебель сама двигается, печки от стен отходят. Чинить дорогу надо в срочном порядке.

В администрации сообщили, что асфальтовое полотно на Советской заменят полностью. Сейчас завершаются торги по выбору подрядчика, предварительная сумма контракта – 1,2 млн рублей.

Отдельного внимания заслуживают тротуары. По федеральному проекту «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» села Криулино и Приданниково, и поселок Натальинск получили в общей сложности 9 млн рублей на обустройство тротуарных дорожек. В Натальинске, где с XIX века работает единственный в Свердловской области стекольный завод и где сегодня проживает почти две тысячи человек, прокладывают тротуары сразу по трем улицам – Парковой, Советской и Кирова. С бортовым камнем и металлическими ограждениями, они будут опоясывать территорию школы, рассказал глава поселка Олег Абзалов.

Свой уголок для отдыха

В Криулино, где проживает две тысячи человек, начали благоустраивать общественную территорию – первую в истории села. Проект реализуется по областной программе «Формирование комфортной городской среды»: с этого года решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева она стала распространяться не только на города, но и на села, и Криулино в нее включили.

Общественная территория создается у сельского Дома культуры. На ней появится Аллея Героев социалистического труда, обелиск воинам Великой Отечественной войны, площадка для паркура, воркаут-тренажеры, стритбол-площадка и сквер для отдыха. «Фишки» проекта – световой фонтан в виде колосьев, скульптура «Лошадь с жеребёнком», игровые комплексы в виде комбайна, трактора и другой техники. Так проектировщики обыграли сельскохозяйственную направленность территории.

– Жители давно просили сделать такую зону, где они могли бы с пользой провести досуг вместе с детьми, – рассказал «ОГ» начальник Криулинского территориального отдела Виталий Носков. – Наше село развивается: сюда стали приезжать семьи – строить дома, недавно открылась вторая очередь большой животноводческой фермы, ремонтируется улично-дорожная сеть, социальные объекты. Комфортная общественная территория, конечно, очень востребована.

Стоимость работ – почти 60 млн рублей. Благоустройство пройдет в три этапа, в этом году выполняется первый этап.

– Асфальтируем площадки, монтируем освещение, устанавливаем малые архитектурные формы. Геодезист регулярно делает проверочные замеры: рельеф здесь очень сложный – раньше был большой пустырь с косогорами и ямами, перепад высот в некоторых точках достигал четырех метров. И надо было рассчитать все так, чтобы площадки были максимально ровные, – сообщил «ОГ» представитель компании-подрядчика Андрей Шардаков.

Капремонт спустя полвека

В поселке Сарана с населением 2,3 тысячи человек завершается ремонт почти двухкилометровой дороги по улице Октябрьской. У трассы будет новое асфальтовое покрытие, тротуары, остановки общественного транспорта. Стоимость работ – 59,6 млн рублей, средства выделены по партийному проекту «Безопасные дороги».

В поселок тянут газопровод высокого давления протяженностью 26 км. Газовая ветка обойдется в 170 млн рублей, средства выделены из областной программы газификации населенных пунктов. К концу 2023 года газовики планируют завершить строительство.

Важнейший для Сараны проект – капремонт школы, где учатся 206 детей. Как выяснила «ОГ», школьное здание было построено в 1971 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. В этом году, благодаря участию района в программе «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», поселковая школа преобразилась. Отремонтированы фундамент, входные группы, фасад и кровля здания, заменены окна, лестницы и напольные покрытия, выполнена отделка внутренних помещений, закуплено новое оборудование. Затраты на обновление школы составили 22,7 млн рублей.

– Что было раньше и что есть сейчас – это небо и земля. Школу словно заново построили! – радуется директор образовательного учреждения Алла Дворникова. – Хорошо, что успели завершить ремонт к началу учебного года, теперь наши дети будут учиться в комфортных условиях. Большую помощь оказали родители – выносили мусор, мыли окна, расставляли новую мебель.

К слову, с этого года в Красноуфимском районе стартует еще один крупный образовательный проект – строительство новой школы на 150 мест в селе Нижнеиргинском. Здание действующей школы находится в аварийном состоянии – его нужно закрывать. Сейчас подрядчики готовят котлован под фундамент будущего учреждения. Стоимость проекта – 365 млн рублей, возводить школу будут три года.

Глава Красноуфимского района Олег Ряписов (справа) с подрядчиками в Криулино Фото: Алексей Кунилов

Геодезисты делают замеры, чтобы площадки были ровными Фото: Алексей Кунилов

В Натальинске около школы прокладывают тротуары на месте протоптанных жителями тропинок Фото: Алексей Кунилов

Тротуары «оформляют» гранитным камнем Фото: Алексей Кунилов

Новый памятник объект в Натальинске – Воздушно-десантным войскам Фото: Алексей Кунилов