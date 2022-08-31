Минстрой РФ выделит на ремонт Северо-Волчанского водозаборного узла 620 млн рублей

Ремонт водозаборного узла позволит обеспечить чистой водой жителей всего Волчанского городского округа. Фото: Галина Соловьева

В сентябре Минстрой РФ направит на Средний Урал 620 млн рублей на реконструкцию Северо-Волчанского водозаборного узла в рамках программы "Чистая вода" нацпроекта "Экология". Соответствующую заявку ранее подал губернатор Свердловской области.

По словам регионального министра экологии и ЖКХ Николая Смирнова, ремонт водозаборного узла позволит обеспечить чистой водой жителей всего Волчанского городского округа. Планируется реконструкция станции водоподготовки и нескольких насосных станций. Всего на реализацию проекта будет потрачено 697 млн рублей, из которых 620 млн рублей — федеральные средства, 47 млн рублей — областные и 20 млн рублей — местные.

"Проектом предусмотрено несколько степеней очистки воды и установка самого современного оборудования. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2024 году. Тогда можно будет говорить о том, что все жители Волчанского городского округа, пользующиеся центральным водоснабжением, будут обеспечены водой самого высокого качества", — передает слова Николая Смирнова департамент информполитики Свердловской области.

Заявка на реконструкцию Северо-Волчанского водозаборного узла была направлена в Минстрой в мае 2022 года. К 2024 году водой нормативного качества из централизованных систем водоснабжения будет обеспечено 79,2% населения Среднего Урала.