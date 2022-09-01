Свердловчан напоят чистой водой

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации одобрило заявку Свердловской области на реконструкцию Северо-Волчанского водозаборного узла. По программе «Чистая вода» Волчанский городской округ получит 620 миллионов рублей из федерального бюджета.

Реконструкция водозабора позволит обеспечить питьевой водой самого высокого качества всех жителей муниципалитета, а это больше 8 тысяч человек. Свой вклад внесут и регион – 47 миллионов рублей, и местный бюджет – 20 миллионов.

– Проект предусматривает несколько степеней очистки воды и установку самого современного оборудования. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2024 году, – рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Ранее Минстрой РФ также поддержал областную заявку на реконструкцию насосной станции в поселке Монетный стоимостью 54,5 миллиона рублей.

Между тем, вопрос обеспечения свердловчан чистой питьевой водой решается и на местном уровне. Так, например, Обуховское сельское поселение (Камышловский МР) еще весной получило 4,7 миллиона рублей из резервного фонда области, чтобы реконструировать систему водоснабжения. Жители трех многоквартирных домов получали воду с глиняными примесями. Регион дал муниципалитету срок до 1 сентября. В конце августа объект был сдан.

– Мы оперативно провели все конкурсы, что позволило нам в срок запустить водозаборную станцию. Теперь остается только регулярно проводить пробы воды, чтобы контролировать ситуацию, – рассказал глава сельского поселения Владимир Верхорубов.

Напомним, в соответствии с указом Президента о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации, а также задачами, поставленными главой региона, к 2030 году питьевой водой нормативного качества из централизованных источников водоснабжения в Свердловской области должно быть обеспечено не менее 90 процентов жителей.