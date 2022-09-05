На Среднем Урале заканчивают подготовку к отопительному сезону

К отопительному сезону в Свердловской области подготовили все виды сетей. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области большинство муниципалитетов на 100% готовы к отопительному сезону. Запуск тепла в дома и социальные объекты стартует в регионе 15 сентября.

"Работы проходят организованно. Коммунальщики проводят профилактику сетей, а где необходимо, меняют их. Так, заменено 250 километров ветхих тепловых сетей, 127 километров водопроводных, почти 30 километров канализационных сетей и 320 километров электрических сетей", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По данным министра, в территориях, где это потребовалось, создали запасы топлива – угля и дров. В общей сложности на подготовку жилищно-коммунального комплекса региона было выделено 8 миллиардов рублей.

К предстоящей зиме в порядок привели 36 тысяч домов и 1,5 тысячи котельных. К работе подготовлены все виды сетей, добавили в департаменте информационной политики Свердловской области. На Среднем Урале рассчитывают, что отопительный сезон в области начнется вовремя.