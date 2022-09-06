Деньги греют

В Екатеринбурге прошли четыре этапа опрессовок, к зиме подготовлены более четырёх тысяч многоквартирных домов и свыше двухсот объектов социальной сферы. Фото: Фёдор Серков

Свердловская область готова к холодам, заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай СМИРНОВ. Полный комплекс подготовительных мероприятий будет завершен в срок – начиная с 15 сентября отопление придет во все муниципалитеты. В первую очередь им обеспечат социально значимые объекты.

– Область помогает муниципалитетам отремонтировать и модернизировать системы теплоснабжения каждый год. Поддержка региона носит заявительный характер, приоритет отдается территориям, где состояние сетей самое плачевное, – объясняет Николай Смирнов.

В 2022 году средства резервного фонда на летние ремонты поделили Тавдинский ГО, Малышевский ГО, Камышловский ГО, Карпинск и Обуховское сельское поселение.

Горячая пора

Тавдинский городской округ получил почти 30 миллионов рублей на подготовку к зиме еще в июле. На минувшей неделе в муниципалитет поступила очередная партия труб, приобретенных за счет областных вложений. Это позволило заменить наиболее изношенные участки сетей, где в прошлом сезоне наблюдались частые порывы: зимой тавдинцы пережили более 500 аварий.

В поселке Малышева отремонтирован котел, который работал без капремонта больше 40 лет. Котельная, где будет модернизировано оборудование, обеспечивает теплом и горячей водой жителей 152 многоквартирных домов, 200 частных домовладений и 83 организаций.

– Ремонт последнего из четырех котлов обойдется в 15 миллионов рублей, еще 13 миллионов мы потратили на замену вышедшего из строя подогревателя. Работы планируем завершить в течение сентября. Это поможет обеспечить стабильное функционирование теплосистемы в период максимальных нагрузок, – рассказала глава городского округа Мария Рубцова.

Аналогичная ситуация и в Камышлове: в отопительный сезон город входит с недоработками, но на качество подачи тепла, утверждают в администрации города, это не повлияет. До начала холодов муниципальные власти должны запустить новую модульную котельную на окраине города и заменить часть теплотрассы.

– Мы дополнительно попросили выделить 8 миллионов на капремонт теплотрассы, потому что один из участков прохудился настолько, что не помогут никакие заплаты. Модульную котельную изначально тоже не планировали, но ремонт на старой оказался невозможен по техническим причинам. Она тоже обойдется примерно в 8 миллионов рублей, – сообщил глава городского округа Алексей Половников.

По его словам, регион также помог проложить теплосеть к школе №58, что позволило закрыть угольную котельную, которая находилась прямо на территории учебного заведения.

Зима не станет сюрпризом

Последний летний транш из резервного фонда – почти 33 миллиона рублей – направлен в Обуховское сельское поселение (Камышловский муниципальный район) и городской округ Карпинск.

В Обуховском 1,9 миллиона рублей пошли на установку газовых труб реконструированной котельной: подрядчик уже работает на объекте. Местные власти признаются – бюджет небольшой, значительное количество средств уходит на погашение коммунальных долгов, поэтому поддержка области буквально спасает территорию. В подготовку к отопительному сезону 2022–2023 годов вложился и Камышловский район: на утепление трассы здесь выделили 800 тысяч рублей.

– Единственное, что мы немного не успели, – это накопить запас дров, но до начала сезона потребность закроем. Все котельные готовы, персонал набран, – рассказал «ОГ» глава Обуховского сельского поселения Владимир Верхорубов.

Карпинск получил от области более 30 миллионов рублей – они пошли на техническое переоснащение и ремонт городской газовой котельной, замену сетей.

– Благодаря поддержке областных властей мы этим летом смогли проделать колоссальный объем работ. Например, модернизировали городскую котельную №15, которая отапливает жилые дома и значимые учреждения – например, Детский дом инвалидов, Социально-реабилитационный центр им. Гагарина, Детско-юношескую спортивную школу, Центральную городскую больницу. Также этот центр питания будет обслуживать новый многоквартирный дом, который строится на улице Серова. Занимаемся и заменой сетей теплоснабжения, – поделился с «ОГ» глава городского округа Андрей Клопов.

Всего этим летом в Свердловской области коммунальщики заменили больше 400 километров труб: это ветхие теплосети, объекты водоснабжения и водоотведения. Муниципалитеты в полном объеме обеспечили себя углем, жидким топливом и дровами. Всего на подготовку жилищно-коммунального комплекса региона выделено более 8 миллиардов рублей. Подготовка к отопительному сезону охватила 36 тысяч жилых домов общей площадью 99 миллионов квадратных метров, 1500 котельных, 14 тысяч километров теплосетей, 12 тысяч километров водопроводных сетей, 7 тысяч канализационных и 60 тысяч электрических сетей. Областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов отметил, что подготовка к отопительному периоду 2022–2023 годов прошла по графику.

Справка Запуск системы отопления в Свердловской области в 2022 году начнется 15 сентября. В первую очередь будут подключены детские сады, школы и больницы. Для многоквартирных жилых домов отопительный сезон начнется, когда в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха продержится ниже 8 градусов. График подключения территорий составляется индивидуально в каждом муниципалитете.