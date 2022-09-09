В некоторых домах Екатеринбурга тепло включат после 20 сентября

В Екатеринбурге все социальные объекты подключат к отоплению на 1-м этапе. Фото: Галина Соловьева

В некоторых домах Екатеринбурга отопление запустят после 20 сентября. Как пояснили в пресс-службе городской мэрии, в этих территориях завершают крупные ремонты на тепломагистралях.

Речь идет о четырех участках: в Орджоникидзевском и Верх-Исетском районах, а также в микрорайонах ЖБИ и Автовокзал. Там планируют завершить реконструкцию магистральных теплопроводов. В целом подача теплоносителя в столице Урала начнется в срок и пройдет в два этапа. Отопление в социальные объекты, независимо от территории их нахождения, будет запущено в первую очередь. Затем тепло будет подаваться в жилые дома, отметил замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко.

К предстоящей зиме в столице Свердловской области к работе подготовили 7 водогрейных и 34 локальных котельных. Капитальный ремонт провели на Академической ТЭЦ, там починили паровую турбину и генератор. На Свердловской теплоэлектростанции привели в порядок водогрейные котлы, заменили трубы. Следить за подачей отопления в Екатеринбурге будет специально созданный штаб.

Напомним, отопительный сезон на Среднем Урале начнется 15 сентября. Ранее в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области сообщали, что к запуску тепла на 100% готовы во многих муниципалитетах.