Тепло в школы и детсады Екатеринбурга начнут давать с 12 сентября

В учреждениях образования подавать отопление начнут в начале следующей недели. Фото: Нина Георгиева

В соцучреждения Екатеринбурга тепло придет раньше назначенного срока. Батареи в школах, детсадах и больницах начнут включать не с 15, а с 12 сентября.

Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

"Осень наступает стремительно. Хотя синоптики обещают на следующую неделю некоторое потепление, погода непредсказуема. Поэтому мы решили позаботиться о детях: уже с 12 сентября начнем давать тепло в детсадах, школах, больницах", – написал градоначальник в личном telegram-канале. Он добавил, что общее подключение всех объектов начнется 15 сентября.

Ранее "Областная газета" писала, что в некоторых домах столицы Урала отопление запустят после 20 сентября. Это произойдет в Орджоникидзевском и Верх-Исетском районах, а также в микрорайонах ЖБИ и Автовокзал. Там завершают крупные ремонты на тепломагистралях.