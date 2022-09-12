Уральские ученые предлагают озеленять Екатеринбург аборигенной флорой

Ученые предлагают помочь природе вернуться в город. Фото: Галина Соловьева

Уральские ученые предлагают озеленять столицу Свердловской области, применяя аборигенные деревья и растения, рассказали "Областной газете". Инициатива отображена в "Стандарте комплексного благоустройства набережных, парков, скверов, бульваров Екатеринбурга".

Над разработкой стандарта трудились научные сотрудники УрФУ из института естественных наук и математики, а также института строительства и архитектуры. Ученые предлагают среди городских зеленых насаждений меньше использовать интродуцентов — растений и деревьев, которые завезены на Урал из других регионов и стран. Обратить взор стоит на аборигенную флору в зависимости от ландшафта. Местные деревья и растения более устойчивы к климату и потребуют меньше ухода.

"Например, есть какие-то понижения в ландшафте — можно формировать водоемы и использовать аборигенные виды — осоку, тростники или злаки, которые растут обычно у нас вдоль берегов рек, озер и прудов. Если в городе есть какая-то возвышенность, можно создавать остепененные каменистые сообщества из природных растений, применяя злаки, ковыли, тимьяны, гвоздики", — рассказала "Областной газете" профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии института естественных наук УрФУ Алена Третьякова.

В сформированных парковых зонах можно высаживать привычные для Урала сосны и ели. По словам биолога, также можно применять травянистые растения: пион марьин корень, ирис сибирский.

"Многие лесные растения редкие, они внесены в Красную книгу Свердловской области. Мы можем их использовать в городском озеленении, так как они очень декоративны. Это спасет эти растения от исчезновения", — добавила Алена Третьякова.

Ученые объясняют, что основная идея заключается в том, чтобы помочь природе вернуться в город. Таким образом в действующих парках, скверах, на набережных возможно создавать зоны естественного биологического разнообразия с учетом особенностей благоустройства.

"Искусственные дорожки тропинки делать можно. Важно не вырубать все озеленение, а бережно его оценить, понять, что нужно сохранить, чтобы создать природные сообщества. Что касается существующих парков, скверов, бульваров, набережных Екатеринбурга — их надо благоустраивать, но нужно делать это бережно, равномерно распределяя функции по городу, чтобы оставалось место для озеленения и поддержания природных сообществ", — отметила в разговоре с журналистом "Областной газеты" и.о. заведующей кафедры городского строительства института строительства и архитектуры УрФУ Лариса Банникова.

Выращиванием саженцев аборигенных растений могут заняться ботанические сады и питомники. По мнению ученых, стандарт позволит проще ориентироваться в вопросах озеленения Екатеринбурга всем участникам процесса.

Напомним, Свердловская область входит в число регионов, где наблюдается один из высоких индексов качества городской среды.