Теперь – хоть трава расти: под Екатеринбургом рекультивируют мусорный полигон

Фото: Полина Зиновьева

На Широкореченском мусорном полигоне под Екатеринбургом начался второй этап рекультивации. Специалисты закончили формирование «тела» полигона, пробурили газоотводные скважины и практически полностью закрыли поверхность защитным экраном. Ход работ проинспектировали первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей ШМЫКОВ и министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей КУЗНЕЦОВ.

По словам представителя подрядчика, полигон полностью переформатирован. За прошедший год сюда было перемещено 1,2 млн кубических метров мусора, а всего емкость полигона – 6 млн кубометров. Мусорный холм получился 45 метров в высоту, а чтобы подняться на вершину нужно проехать по серпантину 4,5 километра. Отходы внутри холма уплотнены, сформированы откосы, а 70 процентов поверхности закрыли специальным материалом.

– В следующем году полигон должен быть закрыт не только геоматериалом, но и плодородным слоем почвы, на которую высадят траву, – рассказал первый замгубернатора Алексей Шмыков. – Хоть полигон уже не действует, сортировочный комплекс на его территории продолжит работу.

Сейчас на полигоне завершилась самая сложная часть работ и идет подготовка к биологическому этапу рекультивации. Для этого подрядчик пробурил 140 газоотводных скважин глубиной от 9 до 38 метров. Они нужны, чтобы образующийся при гниении метан выходил, а не скапливался внутри – иначе может произойти возгорание.

– На сегодняшний день выравнивающий слой уже отсыпан, сформированы откосы. Далее склоны будут засыпаться послойно отсевом, песком и суглинком. После того как здесь появится плодородная почва и вырастет трава, бывший мусор переродится в красивую гору. Полигон должен отстояться еще 2–2,5 года, чтобы вышел весь газ и пропал запах, – подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

По его словам, сейчас в администрации города рассматривается вопрос об использовании бывшего мусорного полигона в качестве горнолыжного склона или трассы для гонок на мотоциклах.

Напомним, работа по рекультивации нарушенных земель на полигоне твердых бытовых отходов «Широкореченский» ведется в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Площадка для хранения отходов действовала с 1965 по 2015 год. В мае прошлого года красноярская компания выиграла аукцион на рекультивацию полигона. За свои работы она получит 499 миллионов рублей. Площадь восстановленных земель составит 23 гектара.