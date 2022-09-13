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Общество / Благоустройство и ЖКХ
13 сентября 2022, 13:23

В Артемовском за полгода построили новый газопровод

  Валерия Белякова
Газ

В Артемовском построили новый газопровод. Фото: Алексей Кунилов

В Артемовском за полгода построили газопровод по программе социальной газификации. Благодаря новым сетям топливом будут обеспечены 155 частных жилых домов.

Газопровод протяженностью 5,6 километра возведен на средства областного и местного бюджетов, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. Газ по новым сетям получат жители улиц Акулова, Пригородной, Кронштадтской, Короленко, Нахимова, Московской, Чехова, Чайкиной. 

"Это результат общих усилий: жители оплатили проект, администрация городского округа подключилась, мы согласовали, и распоряжением губернатора Евгения Куйвашева были выделены деньги на строительство. Подрядчик добросовестный, менее чем за полгода построил сложный объект до границ ваших участков. Дальше все зависит от вашей активности: подавайте заявки на подключение и пользуйтесь благами", – отметил замминистра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов.

Жителям напомнили, что подать заявку на подключение можно лично в газовой компании или через сайт единого оператора газификации. Для этого потребуется прикрепить свидетельство о собственности на землю и дом, а также подомовой план. В случае, если жилье находится в долевом владении, то необходимо согласие всех хозяев. После этого с владельцами будет заключен договор на подключение и транспортировку газа. В дальнейшем специалисты подведут трубу к дому. 

"Заявитель должен будет подготовить техническую документацию, приобрести и смонтировать оборудование – котел, приборы учета и безопасности и т. п.", – рассказал жителям директор Артемовского участка "Газовые сети" Александр Королев.

Программа льготной газификации ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. К 2030 году на Среднем Урале обеспечить голубым топливом планируют 90% жилых домов. В Свердловской области до границ земельного участка трубы для поставки газа подводят бесплатно.

Также свердловчане могут использовать средства областного маткапитала на газификацию своих домов. Кроме этого, в регионе действует расширенный список льготников, которым возмещают затраты до 70 тысяч рублей на прокладку газопровода по участку. 

В число льготников входят:

  • малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие жители;
  • мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет;
  • граждане, получившие досрочную страховую пенсию по старости, по инвалидности или социальную пенсию по инвалидности;
  • вдовы (вдовцы) людей, достигших возраста 60 лет (мужчины) или 55 лет (женщины), или получавших досрочную страховую или социальную пенсию;
  • медицинские и педагогические работники сельской местности.

    Напомним, до 2025 года в шести свердловских городах планируют построить новые газораспределительные станции, необходимые для увеличения пропускной способности транспортировки топлива для потребителей. 

    Областная газета Свердловской области

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