Всю Свердловскую область обогреют к 1 октября

В ряде свердловских муниципалитетов начали давать тепло. Фото: Алексей Кунилов

Готовность к отопительному сезону на Среднем Урале составляет 100%. Подключение к теплу всех объектов региона должно завершиться к 1 октября.

"Некоторые северные территории уже начали подключение тепла. Со второй половины следующей недели уже будет идти повсеместное плановое подключение по всей области. Традиционно первыми будут подключаться к теплу соцучреждения", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на сегодняшней пресс-конференции.

По его данным, к отопительному сезону подготовлено 36 тысяч жилых домов общей площадью 99 миллионов квадратных метров, 1 500 котельных, 14 тысяч километров теплосетей, 12 тысяч километров водопроводных сетей, 7 тысяч канализационных и 60 тысяч электрических сетей. Всего на мероприятия по подготовке жилищно-коммунального комплекса региона к зиме выделено более 8 миллиардов рублей.

В департаменте информполитики Свердловской области напоминают, что согласно распоряжению, которое подписал глава региона Евгений Куйвашев в мае, выполнение полного комплекса мероприятий по подготовке муниципалитетов к зиме должно быть обеспечено до 15 сентября. Всем территориям поручалось подвести итоги прошедшей кампании и с учетом выявленных за зиму проблем разработать планы мероприятий на следующий год.

Добавим, накануне детсады и школы Екатеринбурга начали подключать к теплу.