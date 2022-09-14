В Камышловском районе стартует строительство мусоросортировочного комплекса

Комплекс планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Камышлове начинается строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 55 тыс. тонн в год. Госэкспертиза изучила проектную документацию и подтвердила соответствие объекта всем природоохранным нормам.

Сейчас захоронение мусора в Камышловском районе производится без предварительной обработки, кроме отходов из контейнеров для раздельного сбора ТКО. Новый комплекс позволит выполнить задачу, поставленную президентом РФ: сократить объемы отходов для захоронения и обеспечить 100-процентную сортировку ТКО.

Кроме того, мусоросортировочное предприятие будет извлекать бумагу, стекло, металлы и пластик.

"В составе объекта предусматривается участок для компостирования органической фракции твердых коммунальных отходов, что не только позволит сократить в два раза объемы отходов, направляемые на полигон, но и уменьшить негативные процессы, связанные с выбросом загрязняющих веществ и образованием фильтрата", — рассказал глава свердловского минЖКХ Николай Смирнов.

До конца нынешнего года будет подготовлен земельный участок для строительства, а также выполнена планировка территории под основные и вспомогательные объекты. Комплекс планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, в рамках нацпроекта "Экология" на Среднем Урале необходимо создать заводы, которые смогут обрабатывать не менее 1 400 тысяч тонн ТКО в год.