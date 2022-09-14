На Среднем Урале запустили два крупных газопровода

Новые газопроводы позволят подвести газ к 166 домовладениям. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Туринске и селе Зайково Ирбитского района 14 сентября в рамках программы социальной газификации запустили два крупных газопровода. Новые ветки в сумме обеспечат голубым топливом почти 170 частных домовладений.

В селе Зайково газ получили жители 87 домов на 12 улицах. Газопровод длиной более 5 км был построен на областные средства и деньги ПАО "НК Роснефть".

"Этот газопровод состоит из четырех этапов строительства и имеет суммарную протяженность более 15 километров, что создаст возможность подключения 295 домов. Первый этап протяженностью 3,7 километра для 77 домовладений уже снабжает газом жителей, строительство третьего и четвертого этапов ведется прямо сейчас", — заявил вице-президент по коммерции и логистике компании Андрей Богатенков.

К 2024 году в Ирбитском районе планируют проложить свыше 60 км сетей, предусматривающих подключение около 1,4 тыс. домовладений. Затраты на работы составят 351 млн рублей.

В Туринске открыли газопровод длиной 3,7 км, благодаря которому газ появится у жителей 79 домов. Здесь в ближайшие полтора года планируют подключить к голубому топливу около 2,3 тыс. семей, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не раз отмечал, что одинаково комфортно должны жить и горожане, и жители малых населенных пунктов. Газификация как раз этот элемент комфорта. Газ в домах — это и уют, и экономия, и экология", — заявил глава свердловского минЖКХ Николай Смирнов.

Он также добавил, что на сегодняшний день заявки на догазификацию подали свыше 47 тыс. свердловчан.

Отметим, что программа по льготной газификации реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Евгений Куйвашев ранее говорил, что к 2030 году доступ к сетевому природному газу в Свердловской области будут иметь 90% жилых домов.