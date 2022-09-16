С начала года на Среднем Урале выявлено 28 незаконных свалок

Общая площадь стихийных свалок составляет 20 гектаров. Фото: Павел Ворожцов

В период с января по август 2022 года специалисты Управления Россельхознадзора по Свердловской области обнаружили 28 мест незаконной свалки отходов на землях сельхозназначения. Общая площадь стихийного сброса мусора составляет 20 гектаров.

В адрес нарушителей были направлены предписания и предостережения. На данный момент ликвидированы 8 свалок на площади 1,84 гектара.

"Только за первую половину сентября инспекторы выявили 6 несанкционированных свалок: три в Сысертском районе и по одной — в Артемовском и Белоярском районах, а также в Верхней Пышме", — сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской области.

Напомним, в конце августа стало известно, что Средний Урал получит 101,1 млн рублей из федерального центра на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора. Распоряжение о выделении средств в рамках национального проекта "Экология" было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.