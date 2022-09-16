Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
16 сентября 2022, 14:35

С начала года на Среднем Урале выявлено 28 незаконных свалок

свалка мусора

Общая площадь стихийных свалок составляет 20 гектаров. Фото: Павел Ворожцов

В период с января по август 2022 года специалисты Управления Россельхознадзора по Свердловской области обнаружили 28 мест незаконной свалки отходов на землях сельхозназначения. Общая площадь стихийного сброса мусора составляет 20 гектаров.

В адрес нарушителей были направлены предписания и предостережения. На данный момент ликвидированы 8 свалок на площади 1,84 гектара.

"Только за первую половину сентября инспекторы выявили 6 несанкционированных свалок: три в Сысертском районе и по одной — в Артемовском и Белоярском районах, а также в Верхней Пышме", — сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской области.

Напомним, в конце августа стало известно, что Средний Урал получит 101,1 млн рублей из федерального центра на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора. Распоряжение о выделении средств в рамках национального проекта "Экология" было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.09.2022, 15:37 / Экономика
Банк России снизил ключевую ставку до 7,5%
16.09.2022, 14:50 / Общество
Мэр Екатеринбурга потребовал к зиме нанести разметку на городские дороги
16.09.2022, 14:35 / Общество
С начала года на Среднем Урале выявлено 28 незаконных свалок
16.09.2022, 14:01 / Общество
На Среднем Урале за сутки от COVID-19 скончались два человека
16.09.2022, 13:46 / Общество
Глава Ростуризма отметила аудиогид Welcome to Ural