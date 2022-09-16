Мэр Екатеринбурга потребовал к зиме нанести разметку на городские дороги

К зиме разметка должна появиться на всех дорогах Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов потребовал к зиме нанести разметку на все городские дороги. Вопрос об их содержании мэр поднял на совещании с руководителями районов, сообщили в пресс-службе администрации столицы Среднего Урала.

Градоначальник отметил, что сегодня важно снизить число аварий и увеличить пропускную способность транспорта во все точки Екатеринбурга. Для этого важно поддерживать дорожную инфраструктуру в надлежащем виде.

"Для достижения этих целей нам необходимо содержать в надлежащем состоянии существующие и внедрить новые технические средства регулирования дорожного движения. Крайне важным является вопрос своевременного выявления и устранения возникающих неисправностей. Зиму наш город должен встретить с качественной разметкой", — пояснил Алексей Орлов.

В центре организации движения (ЦОД) сообщили, что сегодня в Екатеринбурге разметка нанесена на площади 325 тысяч квадратных метров. Из них 226 тыс. кв. м выполнены краской, 98 тыс. кв. м сделаны из термопластика. Еще 145 тысяч квадратных метров разметки обновлены на пешеходных переходах, островках безопасности, стоп-линиях.

Также в этом году работники ЦОДа установили на дорогах города 1 479 новых знаков, модернизировали 11 светофоров и привели в порядок 21 остановку общественного транспорта.

Напомним, ранее в мэрии Екатеринбурга заявили, что в 2023 году в городе планируют установить 450 умных светофоров на 27 участках.