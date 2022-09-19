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Общество / Благоустройство и ЖКХ
19 сентября 2022, 11:45

На Среднем Урале прокуратура запустила горячую линию для жалоб по отоплению

  Валерия Белякова
Отопление

Жители региона могут пожаловаться на отсутствие отопления в прокуратуру. Фото: Галина Соловьева

Прокуратура Свердловской области организовала горячую линию по вопросам отопления. Жители региона могут оставить жалобы об отсутствии тепла, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

О нарушениях температурного режима в домах и социальных объектах можно рассказать по телефону в Екатеринбурге (343) 376-82-61. Специалисты будут собирать всю информацию от граждан о ходе отопительного сезона на 2022–2023 годы.

В надзорном ведомстве просят жителей сообщать адрес проживания, контактный телефон, управляющую компанию, которая обслуживает здание. Также оставить обращение можно через интернет-приемную или портал госуслуг.

По данным прокуратуры Свердловской области, больше половины муниципалитетов начали запуск тепла. Отоплением обеспечены около 43% объектов социальной сферы и 25% жилых домов.

Напомним, запуск тепла на Среднем Урале стартовал на прошлой неделе.

Областная газета Свердловской области

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