Отремонтированная Волковская плотина открылась в Каменске-Уральском

Плотина была введена в эксплуатацию 83 года назад, в 1939 году. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В понедельник, 19 сентября, в Каменске-Уральском после капремонта открылась Волковская плотина, которая поддерживает уровень воды в водохранилище. Модернизация гидротехнического сооружения обошлась компании РУСАЛ в 150 млн рублей.

Волковское водохранилище обеспечивает бесперебойную работу береговой насосной станции, которая качает воду для Уральского алюминиевого завода и Красногорской ТЭЦ. Также водяные запасы используются для нужд отопления и горячего водоснабжения Красногорского района Каменска-Уральского.

Плотина была введена в эксплуатацию 83 года назад, в 1939 году.

"В 2016 году руководством РУСАЛ было принято решение о начале капитального ремонта плотины. Он проводился в рамках масштабной программы модернизации производства и совершенствования технологических процессов", — сообщили представители компании.

В период с 2016 по 2020 годы были отремонтированы 8 рабочих затворов, бетонные поверхности правого и левого берегов, помещения подъемных механизмов затворов, частично поверхности бетонных опор, а также проведена очистка подземных коридоров плотины. В 2021 и 2022 годах был восстановлен автомобильный мост, установлены ограждения и отбойники между проезжей частью и тротуаром.

Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, губернатор Евгений Куйвашев уделяет большое внимание восстановлению гидротехнических сооружений. В ближайшие три года планируется завершить ремонт Верхне-Туринского ГТС, начать работы по восстановлению Верхнесергинского и Ургинского сооружений. В сумме на их капремонт из федерального бюджета будет выделено 206 млн рублей.

Еще три сооружения восстановят за счет региональной казны. Речь идет о ГТС на реке Вые в Нижнем Тагиле, Полевском гидроузле на реке Полевой и нижней плотине на реке Теплой в селе Горный Щит. Ремонт этих объектов обойдется в 229 млн рублей.