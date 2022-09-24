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Общество / Благоустройство и ЖКХ
24 сентября 2022, 12:35

Отопление включили во всех 94 свердловских муниципалитетах

  Валерия Белякова
Батарея

На сайтах муниципалитетов есть телефоны горячих линий, куда можно обращаться при отсутствии тепла. Фото: Галина Соловьева

Отопление начали подавать во все 94 муниципалитета Среднего Урала. Теплом обеспечены 95% социальных объектов и 80% жилья, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Из 1 500 котельных в регионе заработали 1 448. Отопление есть в 1 032 школах, 1 636 детских садах, 1 011 больницах и поликлиниках, 1 067 культурных учреждениях, 150 интернатах и прочих объектах социальной сферы.

"Графики подключения тепла размещены на сайте каждого муниципалитета. Там же указаны телефоны горячих линий, куда можно обращаться, если тепло все-таки не дали по расписанию. Полностью запитать теплом всю область планируется до 1 октября", – пояснил исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В этом году на подготовку коммунальных сетей к отопительному сезону было выделено больше 8 миллиардов рублей.

Ранее Свердловской областной прокуратурой была запущена в работу горячая линия, где жители могут оставить жалобы об отсутствии тепла в квартирах.

Областная газета Свердловской области

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Отопление включили во всех 94 свердловских муниципалитетах