Отопление включили во всех 94 свердловских муниципалитетах

На сайтах муниципалитетов есть телефоны горячих линий, куда можно обращаться при отсутствии тепла. Фото: Галина Соловьева

Отопление начали подавать во все 94 муниципалитета Среднего Урала. Теплом обеспечены 95% социальных объектов и 80% жилья, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Из 1 500 котельных в регионе заработали 1 448. Отопление есть в 1 032 школах, 1 636 детских садах, 1 011 больницах и поликлиниках, 1 067 культурных учреждениях, 150 интернатах и прочих объектах социальной сферы.

"Графики подключения тепла размещены на сайте каждого муниципалитета. Там же указаны телефоны горячих линий, куда можно обращаться, если тепло все-таки не дали по расписанию. Полностью запитать теплом всю область планируется до 1 октября", – пояснил исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В этом году на подготовку коммунальных сетей к отопительному сезону было выделено больше 8 миллиардов рублей.

Ранее Свердловской областной прокуратурой была запущена в работу горячая линия, где жители могут оставить жалобы об отсутствии тепла в квартирах.