Отопление включено в 86% жилфонда и 97% соцобъектов Свердловской области

В Свердловской области отопление начали подавать во всех 94 муниципальных образованиях. Фото: Алексей Кунилов

Подключение потребителей к теплу идет по графику. Полностью включено теплоснабжение в 64 муниципалитетах.

В 62 муниципалитетах отапливается весь жилищный фонд (82 млн квадратных метров жилья), в 75 — объекты социальной сферы, в том числе школы, детсады, интернаты — всего 5 781 учреждение. Об этом рассказал и. о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

"Графики подключения тепла размещены на сайте каждого муниципалитета. Там же указаны телефоны горячих линий, куда можно обращаться, если тепло все-таки не дали по расписанию. Полностью запитать теплом весь регион планируется до 1 октября", — пояснил он.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что к отопительному сезону Средний Урал готов на 100%. На подготовку коммунальных сетей в этом году было выделено свыше 8 млрд рублей.