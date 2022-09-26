Кто, если не мы? Уральцы поучаствовали в акции «Уникальные водоемы России»

Фото: Евгений Лобанов

Уральцы присоединились к экологической инициативе «Уникальные водоёмы России». Этот проект реализует Всероссийское общество охраны природы при участии корпораций «Росатом» и «Норникель», а также издательский дом «АиФ». В минувшие выходные екатеринбуржцы очистили от мусора берег Верх-Исетского пруда.

Помощь бизнеса и власти

Акция создана для того, чтобы очистить популярные среди туристов побережья водоёмов. Все они по тем или иным причинам не вошли в программу «Сохранение уникальных водных объектов». По России к проекту присоединилось уже более двадцати регионов.

«Помогают нам местные власти, отвечающие за экологию и охрану природы. Мы планируем системно очищать акватории рек и озёр. Убеждён, что такой проект может стать примером для всех местных властей. Чтобы выработать бережное отношение к природе, нужно создать такие условия для бизнеса, чтобы он с одной стороны зарабатывал на очистке, а с другой - помогал сохранять экологию», - сказал председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

Фото: Евгений Лобанов

Пляж на левом берегу Визовского пруда – излюбленное место отдыха у екатеринбуржцев. Речь идёт о зелёной зоне на улице Контролёров в районе железнодорожной станции «Электродепо». В администрации Верх-Исетского района рассказали, что эта территория постоянно загрязняется. Летом горожане подъезжают на машинах к самой воде, жарят шашлыки. А осенью приходится пожинать горькие плоды такого активного отдыха. Люди оставляют после себя горы мусора по обе стороны от автодороги.

В 2021 году волонтёры расчистили пляжную зону, установили лавочки и контейнеры для отходов. А этим летом работу пришлось делать заново – за год вандалы испортили чужой труд. К тому же по другую сторону от автомобильной дороги, зона, прилегающая к железнодорожным путям, никем не убирается уже много лет.

В минувшие выходные сотрудники редакции «АиФ-Урал» взяли мешки для мусора, перчатки, лопаты, грабли и отправились очищать берег Визовского пруда. И успели-таки до первого снега.

Фото: Евгений Лобанов

Студенты - за сохранность природы

Помочь журналистам вызвались активисты Волонтёрского центра Уральского государственного горного университета. Трудиться вышли около 30 студентов колледжа при УГГУ и студентов. Всем ребятам от 16 до 21 года. Многие из них уже не в первый раз выходят на уборку города.

«Я приехал из Башкирии, у нас есть озеро Аслыкуль – известное место среди туристов, - рассказывает активист Волонтёрского центра Руслан Помогайбо. – Там постоянно скапливаются горы мусора, хотя в ближайшей деревне проживает немного людей. Ещё со школы я выходил на уборку родного озера. А теперь в Екатеринбурге продолжаю эту традицию. Кто поможет природе, если не мы?».

Фото: Евгений Лобанов

Активисты собирали всё, что попадало на глаза среди зарослей кустарников, в ямах и на полянах вдоль дороги: бутылки, электропровода, остатки еды и автомобильные покрышки. В отдельные пакеты собирали яблоки и сухие листья. В специальный контейнер студенты складывали батарейки и детали радиотехники.

Фото: Евгений Лобанов

Председатель волонтёрского центра УГГУ Арина Ершова учится на факультете рационального использования природохозяйственных комплексов. Во время субботника она выступила куратором студентов по очистки территории. По словам Арины, на берегу Визовского пруда пришлось разгребать ещё и постоянные свалки: местные жители регулярно свозили сюда ненужную одежду, бытовую технику.

«Мы каждый год выходим на уборку в разных районах Екатеринбурга, - рассказала Арина. – В прошлый раз прибирались у Дворца спорта. Здесь, конечно, гораздо больше мусора – район отдалённый, за лето скапливается много отходов. Помимо охраны природы и заботы об экологии, наш Волонтёрский центр также проводит лекции в школах, сотрудничает с детскими домами, участвует в патриотических акциях. Но больше всего активистов собирается всегда на уборку территорий, ведь забота о природе никого не оставляет равнодушным. Это наш дом, мы здесь живём и должны о нём заботиться».

Фото: Евгений Лобанов

В общей сложности журналисты и волонтёры очистили около километра побережья. Собрали порядка 50 мешков мусора. ЕМУП «Спецавтобаза» предоставила технику для погрузки мусора: мусоровоз-манипулятор в течение получаса погрузил мешки с мусором и увёз на утилизацию.

На берегу ВИЗа прошел субботник в рамках акции «Уникальные водоемы России».