Семь гектаров красоты

Маяк на «Набережной огней» Фото: Павел Ворожцов

В Верхнем Тагиле, где проживает чуть более 10 тысяч человек, открылась «Набережная огней» площадью почти семь гектаров. Проект стоимостью 250 миллионов рублей стал примером благоустройства для всей России. Сейчас городские власти готовятся к реализации еще одного крупного проекта – «Вектор света», который кардинально изменит облик одной из центральных улиц. Корреспондент «ОГ» Юлия Бабушкина на месте узнала подробности об этих проектах, а также воочию увидела, как изменился Верхний Тагил за последние годы.

Город энергетиков

Верхний Тагил не так известен, как его «младший брат» – Нижний. Между тем у этого города удивительная судьба. Расположенный на берегу пруда в окружении 21 вершины горного хребта, он еще три века назад стал первой вотчиной уральских промышленников Демидовых. В городе до сих пор сохранилась демидовская усадьба – господский дом, под которым, как установили археологи, прорыты подземные ходы к местному железоделательному заводу и пруду. Ходы засыпали только в середине XX века из соображений безопасности, но легенды о них дошли до наших дней. Говорят, один из подземных маршрутов вел прямиком к невьянской наклонной башне. Если учесть, что расстояние между Невьянском и Верхним Тагилом составляет 27 километров, диву даешься, как три столетия назад это стало возможным.

Перед революцией железоделательный завод закрылся, и вплоть до 1950-х годов местные жители были вынуждены ездить на работу в соседние города – Кировград, Верх-Нейвинский, Невьянск. А в 1951 году в Верхнем Тагиле началось строительство ГРЭС – государственной районной электростанции, и промышленный город стал городом энергетиков. Сегодня Верхнетагильская ГРЭС, наряду с Рефтинской и Среднеуральской, входит в топ-3 крупнейших гидросооружений Урала. Станция включает в себя четыре энергоблока общей электрической мощностью 1062,15 МВт, обеспечивая электроэнергией практически весь Горнозаводской управленческий округ.

Ставка на красоту

С 2018 года городским округом Верхний Тагил руководит Василий Кириченко. Он окончил электрофак УГТУ-УПИ, 35 лет отработал в электроэнергетике, в том числе 25 – на местной ГРЭС.

– Признаюсь честно: никогда не думал, что я, энергетик до мозга костей, когда-нибудь стану главой округа, – улыбается Василий Григорьевич. – Как бы пафосно это ни звучало, пошел в мэры исключительно из чувства патриотизма, поскольку всю сознательную жизнь провел в Верхнем Тагиле, искренне люблю этот город и стараюсь делать все возможное, чтобы территория развивалась и люди отсюда не уезжали.

По словам Василия Кириченко, единственный способ остановить отток населения (за последние 20 лет оно сократилось с 15,3 до 11,8 тысячи человек) – это обеспечить территорию комфортной, современной инфраструктурой. Крупных промышленных предприятий на территории нет, географически округ располагается всего в 90 километрах от Екатеринбурга, но в стороне от крупной транспортной «артерии» – Серовского тракта, и на выгодную логистику рассчитывать не приходится. Вдобавок на Верхнетагильской ГРЭС прошла реорганизация производства, и вместо трех тысяч сотрудников на электростанции остались работать всего 400, что больно ударило по экономике муниципалитета.

– Мы можем делать ставку только на нашу уникальную природу, благоприятную экологию и благоустроенные городские пространства. В общем – на красоту, в которой хочется жить. Этим и занимаемся активно, и областное правительство нас поддерживает, – отмечает Василий Кириченко.

Фонари-свечи и амфитеатр

За последние четыре года в Верхнем Тагиле построен детский сад на 270 мест, капитально отремонтированы почти все школы, городской дворец культуры и более 10 многоквартирных домов. В центральных кварталах заменены все коммунальные сети, заасфальтированы дороги и тротуары, смонтировано энергосберегающее уличное освещение. Благоустроены центральная площадь и главный городской сквер – по ним «ОГ» прошлась вместе с Натальей Кропотухиной, заместителем главы округа по вопросам ЖКХ.

– На площади установлен монумент защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны, все наши земляки-герои перечислены здесь поименно. Если присмотритесь, в дорожной плитке увидите напольные светильники, это сделано специально – в ночное время памятное для горожан место как будто свечами освещается, – показывает она. – А в сквере мы построили летнюю сцену и уличный кинотеатр. Лавочки специально поставили в виде амфитеатра, чтобы удобнее было смотреть фильмы и выступления творческих коллективов нашего ДК. Есть здесь и зоны тихого отдыха, где наши пенсионеры часто собираются за шахматами, детские игровые площадки и зоны дополненной реальности с информационными стендами и QR-кодами, по которым можно все узнать о нашем городе.

К площади и скверу примыкает Дворец культуры – двухэтажное здание с полукруглым фасадом и панорамными окнами – яркий пример сталинского ампира. Внутри – фойе с большими зеркалами и витражами, просторные лестницы, кабинеты, концертный зал с огромной хрустальной люстрой, кинотеатр и даже бар, где можно купить попкорн, орешки, лимонад…

– Нашему Дворцу скоро исполнится 60 лет, – рассказывает «ОГ» директор учреждения Яна Воронкина. – Мы называем его домом, в котором уютно всем. Недавно в ДК прошел масштабный ремонт, теперь у нас есть все, о чем только можно мечтать. Дворец стал еще более востребован, сюда нескончаемым потоком идут жители.

Лось, лягушка и алые паруса

Главная достопримечательность Верхнего Тагила – «Набережная огней». Благоустроенная территория вдоль городского пруда площадью почти 7 гектаров открылась в июне этого года. На ней есть все для комфортного отдыха жителей: пешеходные дорожки с лавочками и беседками, спортивные площадки, скейт-парк, воркаут-зоны…Изюминки набережной – надводные понтоны и световой маяк – символ притяжения рыбацких лодок (их, кстати, очень много – в местном пруду водятся карп, сазан, щука, карась, форель. Большого карпа, выглядывающего из воды, автор наблюдала лично).

Кроме того, на набережной можно увидеть двухметровые фигуры лося (самое распространенное животное в округе), лягушки (по названию места, где любят купаться дети, – «лягушатника») и рыбы (по понятным причинам). Горожане очень любят фотографироваться рядом с ними и выкладывать снимки в интернет (у лося даже есть своя страничка в соцсетях).

Прибавьте к этому каскадные цветники, кудрявые ивы, лиственницы, клены… Глядя с понтонов на набережную и маленький город в окружении гор, возникает ощущение, что находишься где-то в Швейцарии. А в ночное время благодаря разноуровневому освещению вся набережная переливается яркими, разноцветными огнями.

– Когда набережная открылась, мы просто ахнули от восторга, – поделилась с «ОГ» жительница Верхнего Тагила Елена Антонова. – Из соседних городов целыми автобусами приезжали, чтобы посмотреть на эту красоту. У меня два внука – оба все лето здесь провели, домой не загонишь. Свадьбы стали тут проводить, впервые прошел вечер для выпускников школ – была яхта с алыми парусами, как в Санкт-Петербурге. Что особенно радует – никаких вандалов, мы, горожане, за этим следим.

Грандиозный проект стоимостью четверть миллиарда рублей удалось реализовать благодаря победе муниципалитета во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды.

– «Набережная огней» стала примером благоустройства для российских регионов, федеральный Минстрой назвал ее одной из лучших муниципальных практик. Это действительно суперпроект, реализованный в небольшом муниципалитете, – сообщил «ОГ» министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Глава города Василий Кириченко рассказал, что увидел фотографии «Набережной огней» в этом году в Тамбове.

– Там проходил новый конкурс проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений, и прямо при входе в бизнес-центр, на информационных стендах – маленький, но гордый Верхний Тагил! Было очень приятно.

Вектор света

Ставка на комфорт и красоту себя оправдывает, отмечают в Верхнем Тагиле. На территории вырос спрос на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, причем среди молодых семей. Стали развиваться предприятия – щебеночный завод, завод по выпуску стретч-пленки, рыбный завод.

Со следующего года в городе начнут благоустраивать одну из центральных улиц – Ленина. Проект под названием «Вектор света» успешно прошел региональный отбор и примет участие в дополнительном отборе территорий в рамках Всероссийского конкурса проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений (результаты дополнительного отбора станут известны до конца года). Согласно проекту вдоль улицы Ленина появится историческая зона, ярмарочный городок, парк и многое другое. Территория, подлежащая благоустройству, примыкает к Знаменскому храму, который со времен постройки (середина XIX века) ни разу не закрывался. Если посмотреть на нее сверху, она напоминает православный крест. Похоже, Верхний Тагил скоро удивит нас снова…

Понтоны на Верхнетагильском пруду Фото: Павел Ворожцов

Центральная площадь Верхнего Тагила с монументом землякам-героям Фото: Павел Ворожцов

Гигантская лягушка на новой набережной Фото: Павел Ворожцов

Отремонтированный концертный зал во Дворце культуры Фото: Павел Ворожцов

Директор ДК Яна Воронкина с арт-объектом – Диогеном Фото: Павел Ворожцов

Вид на городской Дворец культуры Фото: Павел Ворожцов

Знаменский храм Верхнего Тагила – одна из главных достопримечательностей Фото: Павел Ворожцов

Вид на Верхнетагильскую ГРЭС Фото: Павел Ворожцов

Вид на город с воды Фото: Павел Ворожцов

Глава Верхнего Тагила Василий Кириченко показывает новый проект «Вектор света» Фото: Павел Ворожцов