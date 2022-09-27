Свердловские энергетики полностью ликвидировали последствия непогоды

Работы по восстановлению электричества в домах свердловчан велись в круглосуточном режиме. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале завершены аварийно-восстановительные работы на линиях электропередачи, которые подверглись удару стихии. Электросетевой комплекс филиала "Свердловэнерго" функционирует в штатном режиме.

Сейчас энергетики отрабатывают точечные заявки в Сысертском и Белоярском городских округах, рассказали в пресс-службе "Россети Урал".

Напомним, вчера в нескольких районах Свердловской области — Сысертском, Белоярском, Каменск-Уральском городских округах — из-за непогоды были зафиксированы локальные технологические нарушения. Без света остались около 11 300 человек.

Энергетики незамедлительно приступили к ликвидации последствий. Ночью для усиления свердловских специалистов прибыли энергетики из филиала "Пермэнерго". Всего задействовали 61 бригаду — более 183 человек, 72 единицы спецтехники. Работы проводились в круглосуточном режиме.

Фото: пресс-служба "Россети Урал"

Для клиентов "Россети Урал" круглосуточно продолжает функционировать единый бесплатный телефон контакт-центра 8 800 220-0-220. Заявку на восстановление электроснабжения можно также оставить на сайте в разделе "Клиентам".