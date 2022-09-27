На Среднем Урале после жалоб жителей губернатору отремонтируют дорогу и мост

Ремонт объектов завершат в 2023 году. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области по поручению губернатора отремонтируют дорогу в Каменске-Уральском и мост под Нижней Турой. О проблемных объектах Евгению Куйвашеву рассказали в ходе приема граждан.

О плохой дороге по улице Абрамова в Каменске-Уральском главе региона сообщил местный житель Максим Горских. По его словам, она проходит по территории малоэтажной городской застройки и вдоль коллективных садов. Асфальт частично разрушен, автомобили ездят по выбоинам. В общей сложности нужно привести в порядок 715 метров. Губернатор поручил выделить из бюджета области 12 миллионов рублей на ремонт дороги. В администрации Каменска-Уральского сообщили, что работы завершат до 1 сентября 2023 года.

Сергей Поломов обратился к Евгению Куйвашеву с вопросом о ремонте моста, который соединяет два поселка: Маломальский и Талисман с Нижней Турой. Переправу, построенную в 1930 году, используют автомобилисты и пешеходы. Мост протяженностью в 91,5 м за несколько десятилетий сильно обветшал. В 2018 году его ремонтировали, но не меняли несущие лаги. Сейчас местная администрация должна до 1 июня 2023 года привести конструкцию в порядок. Работы будут стоить больше 5 миллионов рублей.

"Министерству финансов необходимо учесть средства на ремонт моста в расходных полномочиях. Министерству транспорта вместе с администрацией городского округа — провести работу", — сказал губернатор Свердловской области.

Напомним, в этом году на Среднем Урале отремонтировали больше 20 километров дорог, ведущих к туристическим объектам региона.