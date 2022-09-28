Свердловчане подали 50 тысяч заявок на газификацию по президентской программе

Николай Смирнов: "Свердловчане активно заявляются на подключение своих домов к газу". Фото: Полина Зиновьева

Договоры на исполнение уже заключены по 30 тысячам заявок. Программа по соцгазификации в Свердловской области идет в плановом режиме.

Об этом сообщил и.о. министра энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. Он также отметил, что голубое топливо уже подведено к домам 3,5 тысяч свердловчан.

Николай Смирнов призвал граждан подавать заявки. Это можно сделать четырьмя удобными способами: через Госуслуги, на портале единого оператора газификации, в личном кабинете заявителя на сайте либо в офисе газораспределительной организации.

Программа льготной газификации реализуется по поручению президента РФ. Ожидается, что к 2030 году доступ к сетевому природному газу на Среднем Урале получат 90% жилых домов, отмечает департамент информполитики Свердловской области.

В рамках соцгазификации газовая труба проводится бесплатно до границ земельных участков. Также в регионе действует расширенный список льготников, которым возмещают затраты до 70 тысяч рублей на прокладку газопровода по участку.

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