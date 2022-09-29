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Общество / Благоустройство и ЖКХ
29 сентября 2022, 13:43

От свердловчан начали принимать жалобы на проблемы с отоплением. Список телефонов

нет отопление

Процесс подключения тепла в Свердловской области прошел в плановом режиме. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области завершается процесс запуска тепла в жилфонде и соцобъектах. В муниципалитетах начали работать горячие линии по приему жалоб.

По указанным ниже номерам можно сообщить о проблемах с отоплением — об отсутствии тепла в доме или недостаточной температуры в теплоносителях.

Фото: с сайта министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области

Горячая линия минЖКХ: (343) 312- 02-32 в будние дни с 9:00 до 18:00.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что к отопительному сезону Средний Урал готов на 100%. На подготовку коммунальных сетей в этом году было выделено свыше 8 млрд рублей.

Областная газета Свердловской области

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