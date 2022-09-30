В Свердловской области за сутки госпитализировали 97 человек с коронавирусом

В Свердловской области за сутки коронавирусом заболели 97 человек. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале за сутки в больницы поступили 97 человек, заразившихся коронавирусом. В России за этот же период с COVID-19 госпитализировали 2 723 жителя.

Обновленную статистику приводит федеральный оперативный штаб. За прошедшие 24 часа в регионах России коронавирусной инфекцией заболели 37 286 человек. В Свердловской области выявили 1 336 заразившихся.

За сутки в РФ зафиксировано 106 случаев смерти. На Среднем Урале скончался 1 человек. Вылечились от COVID-19 за прошедшие 24 часа 61 225 жителей России, в Свердловской области — 2 701 человек.