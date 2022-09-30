Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
30 сентября 2022, 13:04

В Свердловской области за сутки госпитализировали 97 человек с коронавирусом

  Валерия Белякова
Больница

В Свердловской области за сутки коронавирусом заболели 97 человек. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале за сутки в больницы поступили 97 человек, заразившихся коронавирусом. В России за этот же период с COVID-19 госпитализировали 2 723 жителя.

Обновленную статистику приводит федеральный оперативный штаб. За прошедшие 24 часа в регионах России коронавирусной инфекцией заболели 37 286 человек. В Свердловской области выявили 1 336 заразившихся.

За сутки в РФ зафиксировано 106 случаев смерти. На Среднем Урале скончался 1 человек. Вылечились от COVID-19 за прошедшие 24 часа 61 225 жителей России, в Свердловской области — 2 701 человек.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.09.2022, 13:32 / Общество
Ростуризм призвал возвращать деньги за неиспользованные туры мобилизованным
30.09.2022, 13:22 / Общество
Правительство РФ выделит деньги на ускорение ремонта трассы М-5 "Урал"
30.09.2022, 13:19 / Экономика
Курс евро впервые с октября 2014 года опустился ниже 52 рублей
30.09.2022, 13:04 / Общество
В Свердловской области за сутки госпитализировали 97 человек с коронавирусом
30.09.2022, 13:01 / Общество
С 1 октября российские силовики начнут получать 5-процентную надбавку к зарплате