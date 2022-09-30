Свердловская область избавится от лифтов, произведенных в недружественных странах

Из-за экономических санкций некоторые крупные производители лифтов покинули Россию. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Средний Урал в рамках программы по замене старых лифтов перешел с иностранных моделей на отечественные и произведенные в дружественных государствах. Глава свердловского минЖКХ Николай Смирнов оценил ход замены лифтового оборудования производства "НижегородЛифтмаш" (НЛМ) в одном из домов Екатеринбурга.

По его словам, из-за экономических санкций некоторые крупные производители лифтов ушли из России.

"Нам поставили задачу — организовать замещение импортного оборудования иным без потери качества и удорожания стоимости. Мы полностью справились с этой задачей", — сказал министр.

Прораб Андрей Савинцев рассказал, что раньше на замену поставлялись типовые машины, однако в доме, который посетил Николай Смирнов, жители заказали лифтовую кабину по своему эскизу и характеристикам. Они выполнены из нержавеющей стали, а отделка обладает высокой вандалоустойчивостью и долговечностью. Кроме того, если у импортных лифтов для многоквартирных домов была грузоподъемность 320 кг, то в новых моделях — 400 кг. Скорость таких лифтов тоже выше — 1 метр в секунду против 0,71 м/с у старых.

Николай Смирнов отметил, что в 2022 году Свердловская область выделила из бюджета 684,7 миллиона рублей на замену 378 лифтов в 110 многоквартирниках. Также в этом году завершается реализация губернаторской программы по ускоренной замене лифтов, напомнили в региональном департаменте информполитики.