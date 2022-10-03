Средний Урал вошел в топ-10 регионов по темпам догазификации

Свердловская область заняла шестое место по количеству подключенных домов к газу. Фото: Павел Ворожцов

Свердловская область по итогам третьего квартала вошла в десятку лучших регионов, где активно ведется догазификация. Рейтинг составило Министерство энергетики России.

По количеству подключенных домов Средний Урал занял шестое место. Седьмую строчку в рейтинге Минэнергетики РФ отдало региону за количество домов, к границам которых подведены газовые сети, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"С начала реализации программы более 40 тысяч свердловчан подали заявки на газификацию, уже заключено 30,5 тысяч договоров. Газ проведен к более чем 20 тысячам домам уральцев, голубое топливо заведено в 3,5 тысячи домов", — рассказал и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Программа социальной газификации действует в регионе с середины октября 2021 года. Подать заявку на подключение жители могут через портал Госуслуг или обратившись в офисы газовых компаний и операторов. К 2030 году в Свердловской области газ планируют запустить в 90% жилых домов.

В регионе определены категории льготников, которым компенсируются затраты в размере до 70 тысяч рублей, в том числе и на прокладку газопровода по участку.

В список вошли:

малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие жители;

мужчины, достигшие возраста 60 лет;

женщины, достигшие возраста 55 лет;

граждане, получившие досрочную страховую пенсию по старости, по инвалидности или социальную пенсию по инвалидности;

вдовы (вдовцы) людей, достигших возраста 60 лет (мужчины) или 55 лет (женщины), или получавших досрочную страховую или социальную пенсию;

медицинские и педагогические работники сельской местности.

Также жители могут привлекать средства областного маткапитала на газификацию жилых помещений.

Ранее на Среднем Урале были запущены в эксплуатацию два крупных газопровода.