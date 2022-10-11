В Свердловской области газифицируют 55 многоквартирников

В этом году подключение к сетевому газу ведется в 3 свердловских муниципалитетах. Фото: Алексей Кунилов

С начала года в рамках областной программы по газификации к сетевому природному газу подключено 19 многоквартирников. Всего до 2023 года голубое топливо получат 55 домов.

На эти цели по поручению главы Среднего Урала Евгения Куйвашева было выделено 52 миллиона рублей, сообщает департамент информполитики региона.

По данным и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, с баллонного газа на сетевой уже переведено 10 многоквартирных домов в Артемовском и 6 — в Буланаше. До конца года на этих территориях газифицируют еще 36 многоквартирников.

"В Верхних Сергах 3 дома переведены с электроплит на газовые, что значительно снизило затраты при оплате "коммуналки", — добавил Николай Смирнов.

Напомним, также на Среднем Урале активно реализуется программа льготной газификации частного сектора, объявленная президентом РФ. Предполагается, что к 2030 году доступ к сетевому природному газу в регионе будут иметь 90% жилых домов. До границ земельных участков газовая труба проводится бесплатно. Подать заявку можно через порталы Госуслуг, единого оператора газификации либо в офисе газораспределительной организации.