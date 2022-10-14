В Нижнем Тагиле установят первые экодома для приема вторсырья

Современные пункты приема вторсырья постепенно появятся на всех территориях Свердловской области. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В двух районах Нижнего Тагила установят современные пункты приема вторичного сырья. Первые два экодома, установку которых анонсировал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев, появятся у городского парка и у гипермаркета со стороны Луганского проспекта.

В экодомах будут принимать полиэтиленовые пакеты, пластмассовые изделия, макулатуру, картон, металлические и алюминиевые банки, а также очищенные от грязи текстильные вещи, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Уже разработаны внешний и внутренний вид экоплощадок. Здания будут изготовлены с использованием современной экономичной технологии блочно-модульного строительства. В конце октября будущие экодома доставят в Нижний Тагил, монтаж будет проходить на участках, выделенных для их размещения", — рассказал исполнительный директор компании "Рифей" Федор Потапов.

О создании экодомов в Свердловской области ранее сообщал губернатор Евгений Куйвашев. Новый проект по сортировке мусора запущен в регионе в этом году.

"Это будут не просто современные пункты приема вторсырья, куда можно принести до 10 видов отходов. Это будет образовательная площадка, где будут обучать правильной сортировке мусора. Там будут выступать эксперты, пройдут экологические мастер-классы и акции. Первые такие дома откроются в Нижнем Тагиле, а затем — и по всей области. Если мы хотим сделать мир лучше — будем начинать с себя", — писал Евгений Куйвашев в своем telegram-канале.

На Среднем Урале с 2019 года действует комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Она реализуется в рамках нацпроекта "Экология". В области планируют создать не меньше 1,4 тысячи мощностей в год по сортировке ТКО. Сейчас в регионе переходят на раздельный сбор мусора, убирают стихийные свалки, вывозят и утилизируют отходы.

К 2023 году на Среднем Урале намерены создать 12 современных мусоросортировочных комплексов, которые смогут перерабатывать 1,5 млн тонн. В проекты готовятся инвестировать не меньше 27 млрд рублей.

Напомним, до конца года в Свердловской области планируют установить более 5 000 контейнеров для раздельного сбора мусора.