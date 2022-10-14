Обгон разрешен

Скоростной режим на отремонтированном участке автодороги Пермь–Екатеринбург останется прежним (90 км/час). Фото: Полина Зиновьева. Инфографика: Геннадий Богатырёв

13 октября на трассе Пермь – Екатеринбург торжественно открыли отремонтированный участок, который уже в 2024 году станет частью автомагистрали, соединяющей столицу Урала с Казанью. Строительство скоростной автодороги ведется по поручению Президента РФ Владимира ПУТИНА.

По команде заместителя начальника «Уралуправтодора» Владимира Тельнова шесть самосвалов один за другим синхронно начали движение по свеженакатанному полотну расширенной до четырех полос автомагистрали. За торжественным пуском отремонтированного участка в режиме видео-конференц-связи наблюдал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Водители грузовиков, проезжая мимо ведущей онлайн-трансляцию видеокамеры, приветствовали его звуковыми сигналами.

Следом за торжественным строем строительной техники от отметки «190 км» потянулся, постепенно разгоняясь на просторной трассе, поток легковых машин, автобусов и грузовиков. Этого момента ждали не только жители Перми и Екатеринбурга. Автомагистраль является транзитной для тех, кто едет с запада на восток страны и в обратную сторону.

В приветственном слове Роман Новиков поздравил дорожных строителей с их профессиональным праздником:

– Традицией стало то, что в канун Дня работников дорожного хозяйства мы вводим в эксплуатацию и открываем новые объекты. Сегодня мы готовы открыть участок трассы Р-257 в Хакасии, а также два участка на автомобильной дороге Р-242 от Перми до Екатеринбурга, причем один из них является частью транспортного коридора «Запад – Восток» и маршрута Казань – Екатеринбург, развитие которого мы должны завершить до конца 2024 года, – отметил он.

Запущенный в эксплуатацию участок находится в Ачитском районе. Специалисты «Уралуправтодора» рассказали, что по государственному контракту в этом году в эксплуатацию должны были войти лишь девять километров, но график удалось опередить. На дороге круглосуточно работали более 100 единиц техники и 300 человек. (О строительстве этого участка автотрассы «ОГ» писала в номере газеты за 10 августа)

На всей протяженности участка установлен разделительный железобетонный блок, который поможет исключить аварии с выездом транспорта на встречную полосу. Это доставит небольшие неудобства жителям близлежащих населенных пунктов. Они будут тратить чуть больше времени, чтобы съехать с трассы.

– Перепробег для жителей маленьких населенных пунктов неизбежен, так как мы ликвидируем левоповоротные съезды в целях безопасности. Человеческая жизнь важнее, чем небольшой перепробег до пяти километров, – объяснил заместитель начальника федерального учреждения «Уралуправтодор» Владимир Тельнов.

Алексей Романов – водитель небольшого фургона. На нем он четыре раза в неделю возит кондитерские изделия из Свердловской области в Пермский край. Алексей говорит, что пуска движения на этом участке ждал с нетерпением:

– Здесь большое движение, много фур. Раньше все шли по одной полосе, обогнать не всегда получалось из-за плотной «встречки» и приходилось подолгу плестись в хвосте идущих медленно машин. Раздражало до крайности. Сейчас этот пятнадцатикилометровый участок я проехал и даже не заметил. Ровно, гладко, просторно, попутные не мешают друг другу…

Дорога действительно ровная и гладкая. По словам главного инженера компании-подрядчика Виктора Богурова, новое дорожное покрытие обладает еще и высокой износостойкостью.

– Технологии все проверенные, обкатанные: верхний слой – щебеночно-мастичный асфальтобетон – хорошо себя зарекомендовал во всех регионах России. По сравнению с прежним покрытием дорога усовершенствована. За счет расширения она получила высокую пропускную способность. А дорожное полотно выдерживает большие нагрузки, – рассказал Виктор.

В верхний слой дорожного покрытия добавлена полимерно-битумная вяжущая составляющая – она противостоит образованию трещин, а слои основания толщиной более 60 сантиметров. Такая дорога сможет прослужить без ремонта около десяти лет, пояснили специалисты «Уралуправтодора».

Напомним, автодорога Пермь – Екатеринбург станет частью скоростного маршрута Казань – Екатеринбург. Работы ведутся в несколько этапов. В прошлом году был завершен капитальный ремонт 26-километрового участка в районе Бисерти. На очереди еще три участка общей протяженностью 68 километров. В планах дорожников до 2024 года модернизировать на территории Свердловской области 140 километров автодороги. Весь путь от Перми до столицы Среднего Урала к этому времени будет четырехполосным и безопасным. В будущем автодорога станет продолжением трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург.

Важно На днях в Казани состоялась X Международная специализированная выставка «Дорога-2022». На дорожной выставке в числе прочих были представлены проекты строительства объектов, реализуемых на Среднем Урале в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Один из них – Екатеринбургская кольцевая автодорога, завершения ее строительства жители города ждали около 30 лет. Движение по последнему участку в режиме видеоконференции 8 сентября 2022 года открыл Президент России Владимир Путин. Еще один масштабный проект, представленный на выставке, – развязка у «Калины», она соединяет три района города: Октябрьский, Кировский и Чкаловский общей численностью жителей в 680 тысяч человек. Там с нуля возводятся два новых путепровода, которые пройдут параллельно действующему.