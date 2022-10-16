Свердловская область получит еще 71 млн рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ

Деньги пойдут на ремонт теплосетей. Фото: Павел Ворожцов

Деньги поступят из Фонда национального благосостояния России. Заявка, подписанная главой Среднего Урала Евгением Куйвашевым, одобрена на президиуме правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

Средства пойдут на капремонт тепловых сетей в Сысертском городском округе. В результате качественные услуги теплоподачи получат 17 300 человек. Также благодаря модернизации предполагается уменьшить затраты на плановые и аварийные ремонты, технологические потери. По данным департамента информполитики Свердловской области, новые теплосети должны быть запущены в 2023 году.

Механизм предоставления поддержки на реализацию инфраструктурных проектов разработан Правительством РФ в 2021 году в рамках стратегической инициативы "Инфраструктурное меню". Речь идет о кредитах для бизнеса.

Напомним, в апреле 2022 года была одобрена заявка на реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения в Первоуральске в размере 636 миллионов рублей. Транш в 157 миллионов рублей уже получен. По итогам работ в 2023 году будет повышено качество горячего водоснабжения для более 13,5 тысяч жителей города.

В сентябре был одобрен второй заем в размере 5,3 млрд рублей. Финансирование направлено на реконструкцию объектов и капремонт сетей в сфере теплоснабжения в Каменске-Уральском ГО и Екатеринбурге. Также на эти средства запланировано строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в Арамиле, новой ТЭЦ и теплосетей в Режевском ГО. 1,9 млрд рублей из фонда поступят в область уже в этом году, остальная сумма — до конца 2023 года. Все проекты должны быть завершены до 2025 года.