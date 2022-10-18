Отходный путь

Чем меньше многоквартирный дом и чем просторнее в нем квартира, тем больше плата за вывоз ЖБО. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области только 48 процентов жилья в сельской местности оборудовано канализацией. В остальных домах люди пользуются выгребными ямами и септиками, которые нужно периодически опустошать. Правда, расходы на откачку жидких стоков оказываются кратно выше, чем плата за потребляемую воду. С такой проблемой столкнулись жители деревни Фоминой (Ирбитский район), позвонившие в редакцию «ОГ».

В три раза дороже

В деревне Фоминой по улице Гагарина – пять многоквартирных домов. В домах по четыре квартиры, водоотведения нет – только выгребные ямы. Отходы из них откачивает МУП «ЖКХ Ирбитского района».

С августа в коммунальных квитанциях – в графе «за вывоз жидких бытовых отходов» – резко выросла сумма. Жители были шокированы.

– Ассенизатор приезжает к нам по будням, если будет ездить реже, то всё затопит. Ежемесячно за его услуги я платила около 500 рублей, – рассказывает жительница дома на Гагарина, 5 Татьяна Ожиганова. – Но в августе почему-то мне насчитали 1400 рублей, а за сентябрь и вовсе – 2106 рублей. Специалисты МУП говорят, что раньше начисляли плату в зависимости от расхода воды, а сейчас – от общей площади квартиры. Что же получается? Проживая в квартире на 70 «квадратов» и расходуя максимум 2–3 кубометра воды, на которую трачу 80–120 рублей в месяц, за вывоз ЖБО отдаю в 20 раз больше! Такую же сумму платят семьи с двумя-тремя детьми, где регулярно стирают, моют и готовят.

Слова Татьяны Ожигановой подтверждает соседка с Гагарина, 3 Валентина Крумина: – Если раньше я платила за вывоз ЖБО около 300 рублей в месяц, то теперь – все 600, а расход воды тот же.

Рассчитали по правилам

Как выяснила «ОГ», еще в 2006 году порядок расчетов стоимости услуги для жителей многоквартирных домов без канализации изменили на федеральном уровне. До этого плату за сбор, вывоз и очистку ЖБО начисляли как за коммунальную услугу «водоотведение». А с 2006 года ее включили в плату за содержание общедомового имущества, и эти расходы собственники несут соразмерно своей доле в общем имуществе, которая пропорциональна площади квартир.

В итоге, плата за вывоз ЖБО рассчитывается не по показаниям счетчиков или нормативам, а по специальной формуле: стоимость вывезенного объема отходов за определенный период делится на площадь всех квартир и нежилых помещений (без мест общего пользования) и умножается на площадь конкретной квартиры (помещения). Вот только не во всех российских регионах вовремя перешли на новый порядок расчетов. И там, где это происходит позже, люди приходят в недоумение. В Свердловской области на проблемы с переходом на новую схему жаловались жители Заречного, Камышлова, Верхотурья.

В Ирбитском районе тоже вывозили ЖБО по старым правилам. Но недавно МУП ЖКХ района получила предписания от прокуратуры и Госжилинспекции и стала начислять плату в установленном законом порядке. – Если ранее не учитывалось, сколько откачали нечистот из выгребной емкости, то сейчас эта норма включена в расчетную формулу. Тариф на вывоз ЖБО утвержден администрацией района, сейчас он составляет 161,87 рубля за кубометр, – сообщил директор МУП «ЖКХ Ирбитского района» Максим Сивков.

Дорогие «малыши»

Коммунальщики подтверждают: экономные жильцы многоквартирников-малышей действительно вынуждены переплачивать за водолюбивых соседей. Но разводят руками – работать вразрез с федеральными требованиями и предписаниями надзорных органов никто не будет.

Единственный выход – жильцам собраться и заключить отдельный договор на вывоз ЖБО с организацией или ИП. Но с учетом того, что одна машина стоит 800 рублей, а вывозить нечистоты из некоторых ям надо чуть ли не ежедневно, сэкономить вряд ли получится. Да и попытки посчитать, кто сколько воды тратит и кто сколько денег должен, скорее всего, закончатся скандалами.

Снизить расходы жильцов могла бы организация централизованной системы водоотведения, но для администрации муниципалитета это неподъемная задача – стоимость подобных проектов начинается от 50 млн рублей. В общем, куда ни сунешься, везде тупик.

В региональном МинЖКХ сельчанам посоветовали обратиться в Департамент Госжилстройнадзора области – возможно, там подскажут, как действовать дальше. «Областная газета» готовит запрос в ведомство.