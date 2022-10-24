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Общество / Благоустройство и ЖКХ
24 октября 2022, 18:25

Молодые ученые УрФУ смогут купить квартиры за счет государства

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Сертификаты выдаются в целях улучшения жилищных условий молодых ученых. Фото: Галина Соловьева

Два представителя Уральского федерального университета получили государственные жилищные сертификаты на сумму 3 млн рублей каждый.

По данным пресс-службы УрФУ сертификаты достались доценту кафедры инженерной графики Роману Окулову и его коллеге с кафедры истории древнего мира и средних веков Наталье Жигаловой.

"В 2023 году исследователи университета могут вновь подавать заявки на участие в ней", – уточняют в вузе.

Ранее зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что до конца 2022 года возможность улучшить жилищные условия появится у более чем 300 российских исследователей. "Жилищные сертификаты – это одна из наиболее востребованных мер поддержки молодых ученых со стороны Правительства", – подчеркивал он.

Напомним, по условиям программы, получить сертификат могут ученые, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, которые не менее пяти лет проработали в научной или образовательной организации высшего образования, подведомственной Минобрнауки. При этом их возраст не должен превышать 35 лет или 40 лет, если уже получена степень доктора наук.

Областная газета Свердловской области

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