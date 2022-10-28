Мэрия Екатеринбурга расширила перечень территорий с ночным освещением

До конца 2022 года администрация города планирует ввести в эксплуатацию рекордные 50,23 км электросетей. Фото: Владимир Мартьянов

Комиссия по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и землепользования администрации Екатеринбурга приняла решение организовать систему уличного освещения на участке улицы Реактивной от переулка Местного до улицы Зеленая Поляна. Соответствующий вопрос обсуждался на заседании комиссии 28 октября.

Организация ночного освещения на указанной территории будет проводиться в рамках муниципальной программы "Улучшение благоустройства территории". В пресс-службе мэрии отметили, что освещение в отдаленных территориях Екатеринбурга находится на особом контроле у мэра Алексея Орлова.

До конца 2022 года администрация города планирует ввести в эксплуатацию рекордные 50,23 км электросетей и поставить 1 701 светильник. Работы по организации ночного освещения проводятся в Горном Щите, а также поселках Шабровский, Исток, Верх-Исетское лесничество.

В прошлом году фонари устанавливали в поселках Мичуринский, Сысерть, Сулимовский Торфяник, Шабровский и Широкая Речка.