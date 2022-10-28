Бегом через трассу

Раньше из Бора в Яр частенько ездили на велосипеде, но сейчас это проблематично. Фото: Алексей Кунилов

На прошлой неделе после ремонта был торжественно открыт участок федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень, часть которого проходит по территории Талицкого района. Автомобилисты довольны, а вот жители окрестных сел – не очень. Теперь они вынуждены каждый день не по разу пересекать оживленную магистраль, где нет ни зебр, ни светофоров, чтобы сесть на автобус или попасть в магазин. По приглашению селян на месте побывала корреспондент «ОГ» Ольга БЕЛОУСОВА.

Реконструкция федеральной трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень идет с 2018 года. К 2025-му транспортный коридор на всем протяжении расширят до четырех полос с разделением автомобильных потоков. Задача – сделать трассу более скоростной и одновременно безопасной.

Работы ведутся по отдельным участкам. Отрезок трассы со 188-го по 215-й километр (от села Чупино Пышминского ГО до Талицы) ремонтировали в течение двух лет. Занимался ремонтом ФКУ «Уралуправтодор». 20 октября его ввели в эксплуатацию.

– Ранее этот участок был двухполосным. Наши подрядчики провели колоссальную работу, чтобы увеличить количество полос до четырех,- рассказал «ОГ» начальник Уралуправтодора Андрей Жуков. – По центру сделали металлическое барьерное ограждение, которое позволяет предотвращать столкновение встречных потоков.

Однако по итогу разделенными оказались не только встречные потоки, но и населенные пункты.

«Чуть не упала под машину»

На 196-м километре трассы расположена деревня Бор, в ней живет 280 человек. Вся деревенская инфраструктура – это небольшой магазин, где можно купить хлеб и молоко, придорожное кафе и дом-интернат для престарелых и инвалидов. За продуктами, на почту, в больницу надо идти через дорогу, в село Яр. Там же находятся школа и детский сад.

– До реконструкции на этом участке была «зебра», но теперь ее убрали. А ближайшая разворотная петля, где можно перейти дорогу по правилам – в четырех километрах от деревни. Поэтому, естественно, ходим напрямую – на свой страх и риск. Погода пока сухая, что будем делать в грязь и снег – не знаем, – делится опасениями жительница Бора Наталья Попова.

Помимо жителей деревни, в Яр раньше ходили клиенты дома-интерната, которым позволяет здоровье. Сейчас такие прогулки практически исключены: очень опасно. Во время визита корреспондента «ОГ » один из пациентов Алексей все-таки отправился в Яр на велосипеде. Мужчина кое-как проскочил на середину трассы. А вот там ему пришлось простоять, вплотную прижавшись к отбойнику и держа свой двухколесный транспорт на весу, пока машины шли в обе стороны сплошным потоком минут 15–20. Несколько фур яростно посигналили отчаянному «наезднику».

У сотрудников дома-интерната, не имеющих машин, другая проблема – попасть на работу. Как рассказала директор учреждения Валентина Соколова, из 44 работников половина живет в Яре и соседней деревне Ососковой и ходят через опасную дорогу дважды в день. Переходить трассу приходится по темноте: у поваров смена начинается в шесть утра, а заканчивается полвосьмого. Медсестры и санитарки работают до восьми вечера.

– Идти очень страшно: фары слепят глаза, на середине дороги тебя едва не сбивают с ног встречные потоки воздуха. Иногда ждем по 20 минут, чтобы перейти, – говорит санитарка Валентина Маслакова. – Отбойник – отдельная история: девочки у нас невысокие, и перелезать через него им очень трудно. Был даже случай, когда одна из них упала. Слава богу, не под машину.

«50 миллионов на переход»

С аналогичной проблемой столкнулись и жители деревни Первуновой, которая расположена на 207-м километре трассы. Вся инфраструктура сосредоточена на другой стороне дороги – в селе Горбуновском. В том числе – школа, где учатся ребята из Первуновой.

– У меня пятеро детей. Старших возит на занятия школьный автобус, а младшего – ему два с половиной года – каждый день вожу через эту трассу в детский сад. И каждый раз сердце от страха замирает! – рассказывает жительница Первуновой Олеся Пермякова.- Через отбойник перелазим с пакетами, полными продуктов, с бутылями воды. Это неправильно. Здесь нужен полноценный надземный переход с лестницей, пандусами и освещением.

«ОГ» обратилась за разъяснениями к главе Талицкого городского округа Александру Толкачёву. Он скрывать не стал: жалобы от жителей по поводу «непереходной» трассы приходят в администрацию практически ежедневно.

– Мы неоднократно обращались к дорожникам еще в период ее строительства. Благодаря нашим усилиям удалось увеличить число разворотов до семи штук – по проекту их должно было быть три. Сейчас просим построить над трассой крытые пешеходные переходы, смонтировать освещение. Муниципальный бюджет такие расходы не потянет: по нашим подсчетам, каждый такой переход стоит порядка 50 млн рублей.

«ОГ» обратилась в пресс-службу ФКУ «Уралуправтодор» за разъяснениями. Там пояснили, что при проектировании дорожных объектов стараются предусмотреть все нюансы. Но, если необходимо, изменения могут быть внесены уже после ввода объекта в эксплуатацию.

В настоящее время рассматривается возможность размещения на указанных участках надземных пешеходных переходов из модульных конструкций. Срок реализации – 2023 год,- сообщили в пресс-службе учреждения.