Владислав Третьяк и Алексей Шмыков открыли хоккейный корт в Каменском районе

Владислав Третьяк отметил, что возведенный объект — многофункциональная площадка. Фото: департамент информполитики Свердловской области

И.о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и президент Федерации хоккея России, прославленный хоккеист Владислав Третьяк открыли в свердловском поселке Мартюш детский хоккейный корт. Его построили на территории социально-реабилитационного центра на деньги благотворителей.

Владислав Третьяк отметил, что возведенный объект представляет собой многофункциональную площадку с искусственным покрытием, которую можно использовать летом как футбольное, баскетбольное или гандбольное поле.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"Скажу честно, когда я был маленький, я даже не мечтал о таком корте. Тренировались с товарищами на льду попроще и даже не думали, что когда-то будем чемпионами мира. И сейчас-то не каждый спортсмен может мечтать о таком поле", — отметил Владислав Третьяк.

В социально-реабилитационном центре сейчас проживает 24 ребенка в возрасте от 3 до 17 лет, среди которых 19 мальчиков и 5 девочек. По словам и.о. директора центра Оксаны Ульяновой, ребята давно мечтали о собственной спортивной площадке.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"Сегодня сюда пришли в гости наши выпускники и вспоминают, как раньше играли в футбол во дворе, поставив ворота по бокам. Теперь наши ребята будут и зимой, и летом заниматься спортом на настоящем, красивом, новом корте. Очень обрадовались, когда нам позвонили и сказали, что нас выбрали для строительства коробки. В августе приступили к работам. И вот уже открываем", — передает слова Оксаны Ульяновой департамент информполитики Свердловской области.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Многофункциональный корт обошелся в 2,7 млн рублей. Деньги были собраны совместными силами Федерации хоккея России и букмекерской компании "Лига ставок", которая во время XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине в рамках программы "Лига добра" запустила акцию "Умножаем на 100".

Алексей Шмыков отметил, что открытие современной площадки в поселке Мартюш — это хороший пример объединения усилий.

"Нет такого муниципалитета, в котором за последние годы не появился бы новый спортивный объект. Уверен, что этот хоккейный корт всегда будет заполнен ребятами и здесь сделают свои первые шаги будущие чемпионы", — добавил он.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Почетные гости подарили ребятам спортивный инвентарь, форму, открытки с автографами и фотосессию, а после все вместе заложили капсулу времени с письмом потомкам.