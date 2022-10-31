Чистенькая пошла…

Николай Смирнов (справа) и Михаил Слепухин осматривают водоочистные фильтры новой системы водоснабжения Кушвы – всего их 12. Фото: Павел Ворожцов

В Кушве в рамках федеральной программы «Чистая вода» завершилось строительство современной системы водоснабжения. Сейчас жители города будут потреблять воду не из наземного источника – реки Туры, а из Половинкинского участка подземных вод – с помощью скважин. Комплекс водоочистных сооружений общей стоимостью почти 780 млн рублей «ОГ» осмотрела вместе с областным министром энергетики и ЖКХ Николаем СМИРНОВЫМ в минувшую пятницу.

Вопрос ребром

К реализации масштабного коммунального проекта Кушвинский городской округ шел почти 10 лет. Действующая система водоснабжения муниципалитета была организована еще в 1956 году на реке Туре. Часть реки была запружена – образовался небольшой водоем длиной 70 метров, шириной – 20 и глубиной – чуть больше полутора метров. Из него кушвинцы и черпали воду для питьевых нужд.

– Весной и осенью, когда шли сильные дожди и случался паводок, качество воды в квартирах жителей оставляло желать лучшего, люди неоднократно жаловались на это, – рассказал «ОГ» глава муниципального образования Михаил Слепухин. – Вдобавок объема воды не хватало: водозабор находился достаточно далеко от города, водовод шел по болотистой местности и изношенным трубам. В результате утечка воды достигла 40 процентов: в сутки потреблялось 14 тысяч кубометров, а до потребителей доходило около восьми тысяч. Перед муниципалитетом возникла реальная угроза в одночасье полностью лишиться питьевого водоснабжения.

Начиная с 2009 года кушвинские чиновники трижды самостоятельно разрабатывали проекты новой системы подачи и очистки воды, но по разным причинам они не проходили государственную экспертизу. Тогда к делу подключились областные минЖКХ и минприроды, был разработан проект перехода с наземного источника водоснабжения на подземный, его включили в нацпроект «Чистая вода», и с 2019 года в Кушве началось строительство коммунального объекта стоимостью 778 млн рублей.

Финансирование шло поэтапно из федерального и регионального бюджетов, на сегодняшний день стройка завершена – осталась только пусконаладка оборудования, сообщил мэр. Уже к новогодним праздникам более 25 тысяч жителей муниципалитета начнут получать качественную питьевую воду – без мутности и примесей.

Задел на будущее

Новая система водоснабжения Кушвы представляет собой комплекс различных сооружений. Это участок подъема и подачи подземных вод мощностью восемь тысяч кубометров в сутки, где функционируют пять скважин (при необходимости они могут работать одновременно). Это насосно-фильтровальная станция мощностью 7,8 тысячи кубометров воды в сутки, где будет происходить очистка воды, в том числе от химических соединений (кремния, марганца и пр.), вредных для здоровья человека. Это насосные станции второго и третьего подъема, которые обеспечат стабильное давление воды независимо от того, где располагаются жилые дома кушвинцев (в низине или на возвышенности). И несколько магистральных водоводов общей протяженностью более восьми километров, соединяющих сооружения между собой.

– Практически все оборудование – российского производства, оно максимально автоматизировано и поэтому удобно в эксплуатации. Мы подсчитали: достаточно будет 12 сотрудников, чтобы обслуживать все объекты системы водоснабжения. Плюс мы планируем запустить свою лабораторию для исследования проб воды и оценки ее качества, – отмечает директор МКУ «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Кушвинского ГО Александр Шурыгин.

Вместе с «ОГ» комплекс сооружений осмотрел министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

– Выстроенная система водоочистки в Кушве – одна из самых мощных и современных в России. Благодаря этому проекту в муниципалитете не частично, а полностью изменили технологическую цепочку забора, очистки и подачи питьевой воды жителям, – заявил министр. – Особенно важно, что проектом предусмотрены дополнительные мощности, к примеру, открытие новых скважин. Округ развивается, и если в будущем ему понадобится больший объем воды, строить дополнительные сооружения не придется. Еще один важный момент – двухступенчатая система очистки воды, способная ликвидировать любой объем грязи и примесей. За счет мощных насосов и новых водоводов она будет поступать в любую точку города, не подвергаясь повторному загрязнению.

Справка «ОГ» Свердловская область входит в 26 пилотных регионов страны, где реализуется федеральная программа «Чистая вода». В рамках нее к 2024 году 79,2 процента свердловчан должны быть обеспечены качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. Новые комплексы водоочистки уже запущены в Верхней Туре, Кировграде, Ревде и других муниципалитетах. До конца года планируется завершить реконструкцию насосной станции в поселке Монетном (Березовский ГО), а в следующем году – установить современные станции водоподготовки в Каменском и Богдановичском районах, и выполнить реконструкцию Северо-Волчанского водозаборного узла. Все проекты поддержаны губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, объем государственных инвестиций превысит миллиард рублей.