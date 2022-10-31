В Каменске-Уральском обновили набережную Исети

Перед проектировщиками была поставлена непростая задача – обыграть сложный рельеф участка. Фото: Пресс-служба администрации Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском продолжают благоустраивать набережную реки Исети. Вчера для горожан открыли новое общественное пространство на улице Набережной в районе пешеходного моста. Проект реализовали в рамках соглашения между муниципалитетом и одним из градообразующих предприятий – компанией РУСАЛ. Сумма инвестиций составила порядка 30 миллионов рублей.

Колоннада и мини-мост

Километровое общественное пространство вдоль улицы Набережной благоустраивают в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2019 году за этот проект отдали голоса более 37 тысяч каменцев. Из-за большой протяженности и площади, а также сложного рельефа территории реализацию проекта разбили на четыре этапа.

В прошлом году муниципалитет привел в порядок участок длиной 250 метров от улицы Гагарина до улицы Стахановской, вложив в него 38 млн рублей. Старые и больные тополя выкорчевали – на их месте высадили молодые деревца. На набережной проложили пешеходные и велодорожки, поставили качели, скамейки и урны, обустроили первую в городе тренировочную площадку для собак. Главным украшением территории стали белоснежная колоннада, лестница с подсветкой и ротонда.

Жители уже оценили первые перемены.

– Шикарная смотровая площадка, откуда можно полюбоваться видом на реку и окрестности. Одно из самых атмосферных мест в городе, очень любим гулять там с детьми, – делится впечатлениями горожанка Мария Стрехнина.

В этом году город взялся за следующий, 300-метровый участок стоимостью 36 миллионов рублей – от Стахановской до Уральской. Работы там сейчас завершаются. Фишка этого участка – три миниатюрных мостика, один из которых является уменьшенной копией находящегося неподалеку железнодорожного моста через Исеть.

Третий этап благоустройства – от Уральской до Бугарева – начнется в следующем году. А вот четвертый этап, который по идее должен был стать последним, взяла на себя компания РУСАЛ, представленная на территории Уральским алюминиевым заводом. При поддержке компании на участке уложили асфальтированные пешеходные и велодорожки, смонтировали спортивную площадку с турниками, брусьями и уличными тренажерами, площадку для отдыха. Также установили 39 новых скамеек, 37 светильников, более 20 урн. Осталось высадить около 600 саженцев деревьев и многолетников – это сделают следующей весной.

– Это прекрасный результат взаимодействия и социального партнерства. От лица всех горожан я благодарю компанию РУСАЛ, Уральский алюминиевый завод, всех, кто принимал участие в реализации этого проекта, – сказал на открытии общественного пространства глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов.

– Понимая, что жизнь заводчан не ограничивается проходной предприятия, мы ежегодно вкладываем сотни миллионов рублей в создание комфортных условий для жизни в нашем городе, поддерживаем крупные проекты по реконструкции и благоустройству любимых горожанами мест отдыха, ремонтируем медицинские и культурные учреждения, школы и детсады, – прокомментировал генеральный директор Уральского алюминиевого завода Евгений Пустынных.

Спортсменам-любителям, решившим опробовать новые уличные тренажёры, снегопад – нипочём. Фото: Пресс-служба администрации Каменска-Уральского

Каменский Арбат

Параллельно с 2016 года при поддержке РУСАЛа в городе благоустраивают территорию бульвара Парижской Коммуны, который выходит к набережной. Как объясняют в администрации города, задача стояла непростая – превратить пустынный, запущенный бульвар в креативное современное пространство. Что сейчас и выполняется. На бульваре появились цветники, велодорожки, спортивные и детские площадки, памп-трек, светодинамические установки с цитатами и многое другое. Теперь жители называют бульвар не иначе как каменским Арбатом.

До конца этого года будут закончены работы на участке от улицы Шестакова до улицы 4-й Пятилетки. Общая сумма инвестиций в проект приблизится к 60 млн рублей.