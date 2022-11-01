В Камышлове и Карпинске по просьбе жителей проведут работы по благоустройству

Поручения провести ряд работ дал и.о. свердловского губернатора Алексей Шмыков. Фото: Павел Ворожцов

И.о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков поручил провести в Камышлове и Карпинске работы по благоустройству, о которых попросили жители. Прием свердловчан был организован в режиме видео-конференц-связи в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия".

В частности, жительница Камышлова Наталья Коровкина рассказала об отсутствии уличного освещения на улице Кооперативной. Дискомфорт испытывают жильцы 38 домов. И.о. главы региона поручил муниципальным властям изучить вопрос. Глава Камышлова Алексей Половников сообщил, что городские службы уже подсчитали сколько средств потребуется для электрификации улицы. Предварительно планируется установка 16 опор со светодиодными светильниками. Документы подготовят в ближайшее время, закупка и монтаж отнесены на начало 2023 года, весной освещение должно заработать. Средства на эти цели предусмотрят в бюджете городского округа, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Пенсионерка Ирина Малахова из Карпинска попросила подключить к центральному отоплению несколько домов, где проживают 80 человек, по улицам Лесопильной и Колхозников. По данным и.о. главы городского округа Карпинск Ларисы Сарычевой, минфин региона одобрил заявку местных властей на выделение средств для ремонта существующих тепловых сетей. Деньги должны поступить в 2023 году. Пока остается нерешенным вопрос финансирования работ по монтажу системы отопления внутри домов.

Алексей Шмыков поручил властям Карпинска привести в порядок уличные сети отопления, помочь жильцам организовать общие собрания, а также проработать вопрос по созданию программы, предусматривающей перевод жилья с печного отопления на централизованное.

Напомним, ранее стало известно, что восемь свердловских муниципалитетов получат дополнительные средства на благоустройство.