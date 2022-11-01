С 1 ноября в РФ меняются правила поверки счетчиков

Поверку приборов учета может проводить организация, имеющая государственную аккредитацию. Фото: Галина Соловьева

С 1 ноября в России начал действовать новый ГОСТ, касающийся поверки счетчиков. Речь идет о приборах, считывающих расход холодной и горячей воды.

В новом стандарте (ГОСТ Р 8.1012-2022 "Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики воды. Методика поверки". — Прим. ред.) четко прописаны требования к организациям, которые допускаются к поверке счетчиков. Делать это могут компании, имеющие аккредитацию и документы, где отражена процедура осмотра средств измерений. Ранее компании пользовались различными методами. Сейчас установлен единый стандарт, организации без соответствующих лицензий не могут проводить поверки. Узнать, насколько компания компетентна, можно в специальном реестре на сайте Росаккредитации.

"Новый ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме", — цитирует издание "Прайм" доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольгу Лебединскую.

При этом, как отметила Лебединская, новый ГОСТ вряд ли отразится на платежах граждан.

Россиян предупреждают, что поверка счетчиков проводится в разные периоды времени. На прибор учета холодной воды установлен срок — раз в 6 лет, горячей воды — раз в 4 года. За это время счетчики, как правило, изнашиваются, жильцы квартир предпочитают заменить оборудование на новое.

Ранее стало известно, что Свердловская область получит 71 миллион рублей на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.