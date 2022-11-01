Еще 8 муниципалитетов Свердловской области поборются в конкурсе проектов благоустройства

Участие во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях примут еще 8 свердловских муниципалитетов. Они подали заявки в рамках объявленного президентом РФ дополнительного конкурса, который прошел с 15 октября по 1 ноября.
За федеральные гранты поборются следующие общественные территории:
- Верхняя Салда, сквер Труда и Победы;
- Верхняя Пышма, бульвар по Успенскому проспекту;
- Сысерть, общественная территория "Горный парк города Сысерть";
- Серов, парк Дворца культуры металлургов;
- Каменск-Уральский, общественная территория "Байновский сад";
- Верхний Тагил, улицы Ленина, Фурманова и Свободы;
- Талица, общественная территория набережной городского пруда "Парк времен";
- Нижняя Тура, лесопарковая территория Большой Шайтан "Восхождение: от парка до вершины".
"Все проекты одобрены межведомственной комиссией, которую возглавляет губернатор Евгений Куйвашев. Изначально же в проектировании каждой территории благоустройства принимали участие жители. Это значит, что проекты востребованы и будут служить действительно украшением, принесут пользу людям", — отметил глава регионального минЖКХ Николай Смирнов.
Всероссийский конкурс на лучший проект благоустройства проходит с 2017 года по инициативе Владимира Путина. В департаменте информполитики региона отметили, что за это время победителями конкурса становились 18 муниципалитетов Свердловской области.
Призеры в категории "исторические поселения" получают на развитие территорий по 50 млн рублей, а малые города, в зависимости от численности жителей, от 30 до 100 млн рублей.
Напомним, в конце июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Свердловской области 159,6 млн рублей на реализацию проектов-победителей конкурса "Формирование комфортной городской среды" в 8 городах: Верхней Пышме, Богдановиче, Полевском, Невьянске, Краснотурьинске, Лесном, Верхней Туре и Красноуфимске.