Еще 8 муниципалитетов Свердловской области поборются в конкурсе проектов благоустройства

С 2017 года победителями конкурса становились 18 муниципалитетов Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Участие во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях примут еще 8 свердловских муниципалитетов. Они подали заявки в рамках объявленного президентом РФ дополнительного конкурса, который прошел с 15 октября по 1 ноября.

За федеральные гранты поборются следующие общественные территории:

Верхняя Салда, сквер Труда и Победы;

Верхняя Пышма, бульвар по Успенскому проспекту;

Сысерть, общественная территория "Горный парк города Сысерть";

Серов, парк Дворца культуры металлургов;

Каменск-Уральский, общественная территория "Байновский сад";

Верхний Тагил, улицы Ленина, Фурманова и Свободы;

Талица, общественная территория набережной городского пруда "Парк времен";

Нижняя Тура, лесопарковая территория Большой Шайтан "Восхождение: от парка до вершины".

"Все проекты одобрены межведомственной комиссией, которую возглавляет губернатор Евгений Куйвашев. Изначально же в проектировании каждой территории благоустройства принимали участие жители. Это значит, что проекты востребованы и будут служить действительно украшением, принесут пользу людям", — отметил глава регионального минЖКХ Николай Смирнов.

Всероссийский конкурс на лучший проект благоустройства проходит с 2017 года по инициативе Владимира Путина. В департаменте информполитики региона отметили, что за это время победителями конкурса становились 18 муниципалитетов Свердловской области.

Призеры в категории "исторические поселения" получают на развитие территорий по 50 млн рублей, а малые города, в зависимости от численности жителей, от 30 до 100 млн рублей.

Напомним, в конце июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Свердловской области 159,6 млн рублей на реализацию проектов-победителей конкурса "Формирование комфортной городской среды" в 8 городах: Верхней Пышме, Богдановиче, Полевском, Невьянске, Краснотурьинске, Лесном, Верхней Туре и Красноуфимске.