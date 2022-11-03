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Общество / Благоустройство и ЖКХ
3 ноября 2022, 13:31

Четыре свердловских муниципалитета получат субсидии на развитие ЖКХ

  Валерия Белякова
Централизованное водоснабжение

Дополнительные средства получат Волчанск, Ревда, Нижняя Тура, Лесной. Фото: Владимир Мартьянов

Дополнительные средства на улучшение качества коммунальных услуг получат Волчанск, Ревда, Лесной и Нижняя Тура. Решение о выделении финансирования принято на заседании правительства региона, которое провел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 

"Средства будут направлены на реконструкцию Северо-Волчанского водозаборного узла, а также на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере в Ревде, Лесном и Нижней Туре", — отметил глава региона Евгений Куйвашев.

В 2022 году в Нижнетуринский городской округ направят 6,5 млн рублей, Лесной получит 29 миллионов рублей, Ревда — 83,5 млн рублей. Средства выделяются на повышение качества коммунальных услуг, которые предоставляются жителям, сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Также в рамках федерального проекта "Чистая вода" до 2024 года распределены субсидии на реконструкцию и возведение новых объектов питьевого водоснабжения в Волчанском городском округе. Речь идет о Северо-Волчанском водозаборном узле. Здесь будет установлено современное оборудование, которое обеспечит многоступенчатую очистку воды. В следующем году из бюджета региона на данный проект намерены направить 456 миллионов рублей, в 2024 году — 220 млн рублей. Сдать в эксплуатацию водозаборный узел планируют в 2024 году.

"Все жители Волчанского городского округа, пользующиеся центральным водоснабжением, будут обеспечены водой самого высокого качества", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Напомним, Свердловская область получит 71 миллион рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ из фонда национального благосостояния России.

Областная газета Свердловской области

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