В Екатеринбурге в 2023 году будет продолжен проект «Спорт в каждый двор»

Фото: Екатеринбургская городская Дума

Программа по строительству новых и реконструкции существующих спортивных объектов получила бюджетное финансирование на следующий год. Проект изначально был рассчитан только до 2022 года.

Напомним, что проект «Спорт в каждый двор» реализуется по инициативе депутатов городской Думы седьмого созыва. На сегодняшний день работают уже 36 объекта, созданные в рамках программы.

В ходе реализации первых трёх этапов проекта в Екатеринбурге были созданы многофункциональные и эстетически привлекательные площадки, по праву заслужившие положительные отзывы у жителей города. На отремонтированных плоскостных сооружениях с удовольствием занимаются люди разного возраста.

В сентябре в рамках реализации третьего этапа программы «Спорт в каждый двор» открылась очередная многофункциональная спортивная площадка для жителей Кировского района. На ней можно заниматься физкультурой и спортом вне зависимости от времени года. Летом — это футбол и организация других спортивных игр и соревнований, зимой — хоккей.

«Это очень важный проект. Радует, что при поддержке главы города Екатеринбурга и губернатора Свердловской области он получил жизнь еще на один год. За это время будут построены как минимум 4 новые площадки, а если повезет – то 7 и более. Для нас это хорошие новости, как и для всех жителей города. Будем работать», – подчеркнул депутат Городской думы Тимофей Жуков.

После подтверждения финансирования в Екатеринбургской городской Думе состоялось заседание рабочей группы по вопросам развития дворового спорта в уральской столице.

Депутаты и представители Администрации обсудили перечень спортивных сооружений, планируемых к реализации четвертого этапа проекта.

Как сообщила начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина, в следующем году планируется отремонтировать 4 спортивных объекта. Этот перечень может быть расширен до 7 объектов при условии дополнительного финансирования.

Новый импульс для занятий спортом в собственном дворе получат жители Железнодорожного, Кировского, Октябрьского и Орджоникидзевского районов.

В приоритетном порядке предлагается реконструировать спортивные площадки, на которых занимаются дети из клубов по месту жительства.

Напомним, первый этап проекта «Спорт в каждый двор» был реализован в 2020 году, по нему в городе появились спортивные площадки по 15 адресам: в Верх-Исетском, Кировском, Железнодорожном, Ленинском, Октябрьском, Орджоникидзевском, Чкаловском районах. В 2021 году благодаря программе открылось 7 спортивных зон, еще на одной территории было обновлено освещение. В нынешнем году привели в порядок 10 спортивных сооружений.