Благоустроенные территории по программе формирования комфортной городской среды появились в Ревде и Красноуфимске

В Красноуфимске появилась новая скульптура большерогого оленя. Фото: информационный портал КСК66 (Красноуфимск)

В Ревде открыли благоустроенный парк Победы, а в Красноуфимске – улицу Советскую. На объектах провели реконструкцию по национальному проекту "Жилье и городская среда", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Парк Победы в Ревде отремонтировали в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". Работы на объекте должны были закончить к сентябрю 2023 года, однако строители уложились на год раньше срока.

Фото: Владимир Коцюба-Белых (Ревда)

В парке был создан новый мемориальный комплекс с Вечным огнем, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Рядом с монументом установили плиты, на которых высечены имена жителей Ревды, погибших боях в период с 1941 по 1945 годы.

Фото: Владимир Коцюба-Белых (Ревда)

Кроме этого, в ревдинском парке Победы появились новые скамейки, урны, детская площадка и освещение. Сделаны пешеходные дорожки для прогулок, а также тактильные плиты для слабовидящих горожан. Дополнительно высажены рябина, яблони, ели, сирень, лиственница, кизильник.

Фото: Владимир Коцюба-Белых (Ревда)

Изменения этой осенью увидели и жители Красноуфимска. Муниципалитет победил в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Подарком для горожан стала реконструкция улицы Советской. В разработке концепции участвовала команда городской администрации, неравнодушные горожане, экспертные советы.

Фото: информационный портал КСК66 (Красноуфимск)

"Для вовлечения жителей использовали самые различные техники: снимали мультфильмы, создавали песочные анимации, проводили прямые эфиры и концерты", — рассказали участники торжественного открытия благоустроенной улицы.

Изменения коснулись участка Советской от улицы Ленина до Красноуфимского краеведческого музея. У его здания оборудовали площадку, центром композиции стала скульптура большерогого оленя, обитавшего в этих краях. У городской мэрии положили новую плитку и установили часы. На улице появилось новое освещение и камеры видеонаблюдения.

Фото: информационный портал КСК66 (Красноуфимск)

Напомним, в следующем году в Камышлове и Карпинске проведут работы по благоустройству, о которых попросили местные жители.